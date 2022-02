Wechsel in die MLS? PSG-Star Neymar spricht über seine Zukunft

Der Brasilianer Neymar von Paris Saint-Germain hat sich zu seiner Zukunft geäußert. Neben einer Rückkehr in die Heimat träumt er von der MLS.

Superstar Neymar von Paris Saint-Germain hat sich zu seinen Plänen für seine fußballerische Zukunft geäußert.

"Ich möchte wirklich in den Vereinigten Staaten spielen, zumindest für eine Saison", sagte Neymar im Podcast Fenomenos über einen möglichen Wechsel in die MLS. Neymar nannte auch ein Argument für die USA: "Weil die Meisterschaft dort kurz ist, sodass man etwa drei oder vier Monate Urlaub hat."

Neymar will in der Heimat spielen

Erst im vergangenen Jahr verlängerte Neymar seinen Vertrag bei Paris Saint-Germain bis 2025. Während er offenbar in nicht absehbarer Zeit mit einem Wechsel in die USA liebäugelt, hat er noch einen recht konkreten Traum, den er sich erfüllen will.

"Ich würde gerne wieder in Santos spielen. Was ich wirklich vermisse, ist, in meiner Heimatstadt zu spielen", sagte Neymar. Er vermisse zudem "dieses wunderbare Stadion".

Neymar war von seinem Jugendklub 2013 für 88 Millionen Euro zum FC Barcelona gewechselt. Für die Rekordsumme von 222 Millionen Euro zog der Brasilianer 2017 weiter nach Paris.