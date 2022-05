Wechsel von Erling Haaland vom BVB zu Manchester City wohl perfekt

Manchester City steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Erling Haaland. Mehrere Medien melden den Transfer bereits als fix.

Der Wechsel von Erling Haaland von Borussia Dortmund zu Manchester City ist offenbar in trockenen Tüchern. Wie The Athletic berichtet, ist der Transfer "beschlosse Sache". Die offizielle Bestätigung soll demnach noch in dieser Woche erfolgen.

Eine persönliche Einigung über den Transfer wurde demzufolge im Rahmen von Verhandlungen zwischen ManCity und Haaland im vergangenen Monat erzielt, nachdem der Norweger seine Zusage für einen Wechsel erteilt hatte.

Laut Sky-Informationen sollen Haaland und ManCity den BVB darüber in Kenntnis gesetzt haben, die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro zu aktivieren.

Am Sonntag hatte Dortmunds künftiger Sportdirektor Sebastian Kehl einen bevorstehenden Abschied Haalands angedeutet.

Er erwarte "in der nächsten Woche Klarheit. Es würde mich nicht wundern, wenn er am Ende weiterzieht", sagte Kehl im Sport1-Doppelpass.

BVB: Deal mit Haaland-Nachfolger Adeyemi vor Abschluss

Zugleich steht der Deal mit Karim Adeyemi als Haaland-Nachfolger unmittelbar vor dem Abschluss. "Das könnte jetzt schnell gehen. Ich würde nicht ausschließen, dass das schnell verkündet werden könnte", sagte RB-Sportchef Christoph Freund am Sonntag bei Sky.

Zuvor hatte auch Kehl erklärt, er erwarte, "dass wir in dieser Woche mit Karim vorwärtskommen". Der 20 Jahre alte Nationalspieler Adeymi soll eine Sockelablöse von etwa 30 Millionen Euro kosten.