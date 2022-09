Burgzorg fehlte im Mainz-Kader gegen Hertha BSC aufgrund einer Disziplinlosigkeit. Genauere Details sind unbekannt.

Delano Burgzorg, der in allen bisherigen Pflichtspielen von Mainz 05 in dieser Saison zum Einsatz kam, fehlte überraschend im Kader für das Freitagabendspiel gegen Hertha BSC. Der Grund dafür ist eine Disziplinlosigkeit.

Dies bestätigte Mainz-Coach Bo Svensson im DAZN-Interview. Genaue Details wollte der dänische Übungsleiter jedoch nicht preisgeben. Unklar ist, wann Burgzorg wieder in den Kader zurückkehren darf.

Der 23-jährige Niederländer wurde nach einer Leihe in der Rückrunde der Vorsaison in diesem Sommer für kolportierte zwei Millionen Euro verpflichtet. Der Vertrag von Burgzorg in Mainz läuft noch bis Sommer 2025.

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Wegen Disziplinlosigkeit: Svensson streicht Burgzorg aus dem Mainz-Kader veröffentlicht.