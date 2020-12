Sehen Sie im Video: Selbst als bester Stürmer der Bundesliga steht Robert Lewandowski in der Kritik.









Robert Lewandowski ist der beste Stürmer der Bundesliga. Aber ist er auch einer der besten Welt, wie er und der FC Bayern gerne behaupten. Oder wird er überschätzt?

Seit dem Aus gegen Real Madrid steht der polnische Angreifer schwer in der Kritik.

Ihm haftet der Makel an, in großen Spielen nicht zu treffen.

Gegen Real Madrid hatte Lewandowski im Hinspiel zwei erstklassige Torchancen, vergab sie aber. Er hätte dem Duell gegen Real eine entscheidende Wende geben können. Auch im Rückspiel blieb er blass.

„Lewandowski wird diesem Status in diesem Spiel, den er haben möchte, einfach nicht gerecht. Da muss er eben auch mal gnadenlos zuschlagen“, sagte ZDF-Experte Oliver Kahn.

Schaut man sich die Tor-Bilanz Lewandowskis in der Champions League in den vergangenen Jahren genauer an, stellt man fest: An den Vorwürfen scheint etwas dran zu schein.

Gegen große Gegner ab dem Viertelfinale ist Lewandowski nicht mehr so treffsicher.

Aber was sind die Gründe für die Torflaute des ansonsten so treffsicheren Angreifers? Ist er vielleicht gar nicht der Weltklassespieler, für den ihn viele halten?

Tatsache ist: In der Bundesliga und der Gruppenphase sind die Gegner in der Regel leichter – und es fehlt der unmittelbare Druck eines K.o.-Spiels.

Trifft der Pole aber auf Weltklasse-Verteidiger wie Sergio Ramos von Real Madrid, ist er schnell abgemeldet.

Kritiker meinen, ihm fehle es an der nötigen Technik, um ein das Prädikat "weltklasse" zu verdienen. Ballannahme und Passischerheit unter Druck seien nicht gut genug. Das unterscheide ihn von anderen Angreifern wie Ronaldo, Messi oder Salah.

Geht es nach Lewandowskis Management, gehört der Pole auf jeden Fall zu den besten Stürmern der Welt. Sie schürten in der Vergangenheit systematisch Gerüchte, dass Real Madrid Interesse an Lewandowski habe.

Nach außen wirkt es, als würde Lewandowski wie viele andere Profis auch zu sehr auf die Einflüsterungen seiner Berater hören.

Doch egal, ob Weltklasse oder nicht: Das Selbstbild des Polen ist ungetrübt. Die Bachelorarbeit, die er an der Sporhochhochschule Warschau im vergangenen Jahr abgab, trägt den Titel: RL9. Der Weg zum Ruhm.

Das Kürzel ist eine Anspielung auf CR7, den Markennamen von Cristiano Ronaldo. Es ist keine Frage. Für Lewandowski ist Lewandowski auf jeden Fall Weltklasse.

