Für Fußballfans hat schon dieser Name einen besonderen Klang, hinter dem Mythen, Legenden und ganz viel Geschichte stecken: Wembley. Vor hundert Jahren wurde das berühmte englische Stadion in London eröffnet, nach 2000 nicht mehr genutzt, 2002/03 schließlich abgerissen. In dieser Zeit spielten sich dort große Dramen und große Unterhaltung ab, Helden wurden geboren, Geschichte geschrieben. In unserer Fotostrecke zeigen wir die denkwürdigsten Momente aus der Geschichte des alten Wembley-Stadions.

Als das Wembley-Stadion 1923 seine Tore öffnete, war es aus heutiger Sicht ein echtes Schnäppchen: Der Bau kostete nur 750.000 Pfund und war innerhalb von 300 Tagen beendet. Errichtet wurde es für die British Empire Exhibiton 1924/25 – und ursprünglich war geplant, das Bauwerk nach dem Ende der Ausstellung direkt wieder abzureißen. Wenig nachhaltig also. Das dachte sich wohl auch das Organisationskomitee der Ausstellung, das sich erfolgreich für den Erhalt des Stadions einsetzte.

Wembley: Wohnzimmer der englischen Nationalmannschaft

So wurde Wembley zur Legende des englischen und internationalen Sports. Die großen Finalspiele des englischen Fußballs fanden dort statt, für die englische Nationalmannschaft war es ihr Wohnzimmer – und passenderweise auch der Ort ihres größten Triumphes. Ausgerechnet in Wembley gewann England seinen bisher einzigen Titel. 1966 wurden die "Three Lions" im eigenen Land durch ein 4:2 nach Verlängerung im Finale gegen Deutschland Weltmeister. Entscheidend dabei: das "Wembley-Tor", noch so ein stehender Begriff im Fußball, den dieses Stadion geprägt hat.

Hatte die Erinnerung an Wembley für den deutschen Fußball also zunächst einen eher bitteren Beigeschmack, so änderte sich das später: Erst feierte die deutsche Nationalmannschaft 1966 dort den EM-Titel. Dann war es tatsächlich ein Deutscher, der bei einem Länderspiel gegen England das letzte Tor in dem Stadion vor dem Abriss schoss. Dietmar Hamann wurde damals von den englischen Medien als "Abrissbirne von Wembley" tituliert.

Auch andere Sportarten fanden in Wembley eine Bühne, insbesondere Rugby und die Eröffnungs- und Schlussfeier der Olympischen Spiele 1948. Zudem fanden dort legendäre Musikveranstaltungen wie das "Live Aid"-Benefizkonzert 1985 statt. 2007 eröffnete an gleicher Stelle das neugebaute Wembley-Stadion – seitdem spricht man leicht nostalgisch vom "alten Wembley".