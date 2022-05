Nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist der SV Werder Bremen zurück in der Fußball-Bundesliga. Der HSV hat die Relegation erreicht, der SV Darmstadt 98 spielt auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga.

Werder Bremen folgt dem FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga. Die Grün-Weißen gewannen am Sonntagnachmittag ihr letztes Saisonspiel gegen Jahn Regensburg mit 2:0 (1:0) und beenden die Saison auf Tabellenplatz zwei. Die Rückkehr ins Oberhaus nach einem Jahr Zweitklassigkeit ist damit perfekt. Das ausverkaufte Weserstadion versank nach Abpfiff der Partie im Jubel, die Fans stürmten das Spielfeld und begannen ihre Aufstiegsparty.

Werder Bremen und Schalke 04 steigen auf

Der HSV hat im vierten Anlauf die Relegation erreicht. Die Hamburger gewannen bei Hansa Rostock mit 3:2 (0:1) und zogen aufgrund der besseren Tordifferenz an Darmstadt vorbei. Der Klub erreichte Tabellenplatz drei. Gegen den Erstliga-Sechzehnten Hertha BSC hat der HSV damit am kommenden Donnerstag und am darauf folgenden Dienstag die Chance, den Aufstieg ins Oberhaus klarzumachen.

Konkurrent SV Darmstadt 98 gewann sein Heimspiel gegen den SC Paderborn mit 3:0 (3:0) und belegt in der Abschlusstabelle Rang vier. Zweitliga-Meister Schalke 04 siegte beim 1. FC Nürnberg indes mit 2:1 (1:0) – Rodrigo Zalazar schoss dabei ein Tor aus 58 Metern Entfernung für Schalke, Simon Terodde erzielte außerdem sein 30. Saisontor und sicherte sich damit die Torjägerkanone.

Eine Legende nimmt Abschied: Mit einer riesigen Spruch-Choreographie haben die Fans von Bayer Leverkusen Fußball-Ikone Rudi Völler nach mehr als 23 Jahren im Verein in den Ruhestand verabschiedet. Auf acht Bannern wurden vor dem letzten Saisonspiel gegen den SC Freiburg quer über den Block berühmte Zitate Völlers ausgebreitet, wie zum Beispiel "Du sitzt hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker" aus dem legendären TV-Interview mit Waldemar Hartmann, oder "Wer so was macht, hat den Fußball nie geliebt" zum Karriere-Ende von Marcell Jansen im Alter von 29 Jahren.

Nach seinem letzten Spiel als Geschäftsführer Völler den Vorsänger gemacht. Rund eine Viertelstunde nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg forderten die Fans "Völler auf den Zaun". Der 62-Jährige ging auf die Kurve zu, schoss auf dem Weg noch einen Ball ins leere Tor und ließ sich danach auf den Zaun helfen. "Jetzt muss mir mal einer sagen, was ich machen soll", erklärte der Weltmeister von 1990 inmitten der Anhänger mit einem Mikrofon in der Hand. Anschließend stimmte er ein "ufta täterä" an und hüpfte mit den Anhängern.



Als Absteiger in die dritte Liga standen schon vor dem letzten Spieltag der FC Ingolstadt und Erzgebirge Aue fest. Dynamo Dresden muss in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten 1. FC Kaiserslautern (20. und 24. Mai).

