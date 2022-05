Eine Legende nimmt Abschied: Mit einer riesigen Spruch-Choreographie haben die Fans von Bayer Leverkusen Fußball-Ikone Rudi Völler nach mehr als 23 Jahren im Verein in den Ruhestand verabschiedet. Auf acht Bannern wurden vor dem letzten Saisonspiel gegen den SC Freiburg quer über den Block berühmte Zitate Völlers ausgebreitet, wie zum Beispiel "Du sitzt hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken und bist schön locker" aus dem legendären TV-Interview mit Waldemar Hartmann, oder "Wer so was macht, hat den Fußball nie geliebt" zum Karriere-Ende von Marcell Jansen im Alter von 29 Jahren.

Nach seinem letzten Spiel als Geschäftsführer Völler den Vorsänger gemacht. Rund eine Viertelstunde nach dem 2:1 gegen den SC Freiburg forderten die Fans "Völler auf den Zaun". Der 62-Jährige ging auf die Kurve zu, schoss auf dem Weg noch einen Ball ins leere Tor und ließ sich danach auf den Zaun helfen. "Jetzt muss mir mal einer sagen, was ich machen soll", erklärte der Weltmeister von 1990 inmitten der Anhänger mit einem Mikrofon in der Hand. Anschließend stimmte er ein "ufta täterä" an und hüpfte mit den Anhängern.





