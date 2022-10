Werder-Stürmer aus dem Kader verbannt: Die Gründe für die Ducksch-Suspendierung

Der SV Werder Bremen hat Marvin Ducksch aus disziplinarischen Gründen für das Pokalspiel beim SC Paderborn suspendiert. Das sind die Gründe für den Rausschmiss.

Der SV Werder Bremen muss am Mittwochabend beim DFB-Pokal-Spiel beim SC Paderborn ohne Angreifer Marvin Ducksch auskommen. Der 28-Jährige wurde von Trainer Ole Werner für das Auswärtsspiel beim Bundesliga-Absteiger aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Nun sollen die Gründe dafür bekannt sein.

Es war die Hammer-Nachricht für Fans des SV Werder Bremen vor dem Pokalspiel beim SC Paderborn. Trainer Ole Werner schmeißt Angreifer Marvin Ducksch aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader. Eigentlich sollte die Nachricht geheim bleiben, doch die Geschichte kam raus und die Bild berichtete.

So zog der Klub sofort nach und machte die Suspendierung des 28-Jährigen offiziell. Mittlerweile sickern immer mehr Details durch, warum Ole Werner diese konsequente Entscheidung getroffen hat und damit eine Schwächung der Mannschaft in Kauf nimmt.

Auch Teamkollege Oliver Burke feierte in der Disco

Nach Informationen der Deichstube soll Ducksch in der Nacht zu Sonntag ausgiebig in der Bremer Disco "La Viva" gefeiert und deshalb auch verschlafen und wichtige Werder-Termine verpasst haben. Zudem hatten die Werderaner zuletzt die Corona-Maßnahmen wieder verschärft, um die Mannschaft zu schützen, da bei einigen Bundesliga-Konkurrenten wieder vermehrt Fälle aufgetreten sind.

"Wir bewegen uns künftig wieder in unserer Blase. Wir versuchen, das Ansteckungsrisiko für die Spieler so gut wie möglich zu vermindern. Gerade in geschlossenen Räumen wollen wir extrem vorsichtig sein", hatte Clemens Fritz, Leiter Profi-Fußball zuletzt noch verlauten lassen.

Frank Baumann möchte sich nicht äußern

Marvin Ducksch und seinem Sturmkollegen Oliver Burke war das jedoch wohl egal und entschieden sich nach der 0:2-Pleite gegen den FSV Mainz 05 dazu, die Bremer Disco zu besuchen. Während der Schotte am nächsten Morgen allerdings pünktlich am Weserstadion erschien, kam Ducksch mit ordentlicher Verspätung und soll noch sehr angeschlagen von der Party-Nacht gewesen sein.

"Wir können als Mannschaft nur erfolgreich sein, wenn sich alle an die Regeln halten", erklärte Werder-Coach Werner noch am Dienstagabend in einer Pressemitteilung des Vereins und zog gemeinsam mit seinem Trainerteam und der sportlichen Leitung Konsequenzen und suspendierte Ducksch für das anstehende Pokalspiel.

Zu den neuen Informationen wollte sich Frank Baumann, Geschäftsführer Sport bei den Werderanern, nicht äußern. Neben der Suspendierung wurde Marvin Ducksch im übrigen noch eine Geldstrafe aufgebrummt - allerdings von der Mannschaft. Die Kader-Verbannung gilt allerdings nur für das Pokalspiel. Am Wochenende gegen den SC Freiburg soll Ducksch zurückkehren.

Alles zu Werder Bremen bei 90min:

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.com/de als Werder-Stürmer aus dem Kader verbannt: Die Gründe für die Ducksch-Suspendierung veröffentlicht.