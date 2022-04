Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City war bis zum Ende hoch spannend. Die Engländer verteidigten das 0:0, was den Einzug in das Halbfinale der Champions League bedeutete, die Spanier rannten leidenschaftlich an. In der 90. Minuten eskalierte die zuvor schon hitzige Partie nach einem Foul von Atleticos Stefan Savic an Citys Phil Folden. Es kam zu einer wilden Rudelbildung inklusive versuchten Kopfnüssen, Haare ziehen und Griffen an den Hals. Und mitten drin der junge deutsche Schiedsrichter Daniel Siebert bei seinem ersten Einsatz in einem Viertelfinale der Champions League. Es war eine echte Herausforderung, die Siebert meisterte. Er verteilte zwei gelbe und eine rot-gelbe Karte und ließ 13. Minuten nachspielen. Am Ende zog Manchester City in das Halbfinale der Champions League ein und trifft dort auf Real Madrid. TV-Aufnahmen zeigen, dass die sich die Auseinandersetzungen im Spielertunnel fortsetzten, so dass sogar die Polizei eingriff.

