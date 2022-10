Wimmer bleibt vorerst VfB-Trainer - Kandidat Thorup würde auf Trainerstab verzichten

Der VfB Stuttgart hält vorerst an Interimstrainer Michael Wimmer fest. Kandidat Jesse Thorup würde sogar auf sein eigenes Trainerteam verzichten.

Mit dem ersten Saisonsieg konnte Michael Wimmer am vergangenen Wochenende für eine große Erleichterung und zugleich für ein Ausrufezeichen beim VfB sorgen. Nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo hat der Klub noch keinen festen Nachfolger gefunden, weshalb der 42-Jährige vorerst als Interimstrainer fungiert.

Und in dieser Saison soll er auch noch etwas länger bleiben. Das scheint der ausdrückliche Wunsch von Sven Mislintat und Co. zu sein.

Das bestätigte der Sportdirektor nach dem 6:0-Pokalsieg über Bielefeld am Mittwochabend bei Sky (via transfermarkt): "Das ist für mich ein sehr, sehr angenehmes Thema. Weil A verschafft es uns Zeit, die bestmögliche Lösung zu finden. Und eins ist auch klar: Auch wenn ein anderer kommt, ist Michi Teil der Lösung."

Die aktuelle Lage, Wimmer als Coach zu haben und ihn zugleich ins neue Trainerteam wieder einbauen zu können und zu wollen, bezeichnete er als "schönes Luxusproblem".

"Weder würde ich die Namen bestätigen an dieser Stelle, noch gibt es eine Tendenz. Klar ist, der Michi sitzt am Wochenende auf der Bank", wollte Mislintat keine weiteren Updates geben. Somit ist erst einmal nur klar: Wenn Stuttgart am Samstagnachmittag beim BVB antreten muss, wird Wimmer wieder an der Seitenlinie stehen.

Nach Wimmer-Übergang: Thorup kristallisiert sich als Trainer-Favorit heraus

In der Woche darauf könnte dann auch Vollzug bei der Trainersuche vermeldet werden. Während Alfred Schreuder zwar ein Kandidat, aber auch unwahrscheinlich und durch die nötige Ablösesumme teuer ist, scheint Jesse Thorup weiter im Fokus zu stehen. Er gilt nach wie vor als Favorit auf den Posten beim VfB.

Laut Bild kommt er dem Bundesligisten derzeit sogar noch entgegen: So hat er demnach angeboten, auch alleine nach Stuttgart zu kommen. Das heißt, dass er auf sein eigenes Team von Co-Trainern und Analysten verzichten würde, insofern das für einen Wechsel notwendig wäre.

Stattdessen, heißt es weiter, wolle er gerne das restliche Trainerteam bei den Schwaben kennenlernen und wenn möglich auch in der Zusammensetzung weiterarbeiten.

Ein gutes Zeichen für den VfB, immerhin ist Geld ein knappes Gut. Deshalb wirken auch die 1,5 Millionen Euro, die man für Schreuder zahlen müsste, so groß. Es zeichnet sich ab, dass Thorup tatsächlich als Favorit in die entscheidenden Tage geht. Bis zum Montag soll eine Entscheidung fallen, so die interne Zielsetzung.

