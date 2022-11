DFB-Kapitän Manuel Neuer hatte noch am Samstag angekündigt, in Doha mit One-Love-Binde zu spielen. Jetzt hat die Fifa hierfür Sanktionen angedroht

von Christian Ewers Auf Druck der Fifa haben mehrere Verbände angekündigt, in Katar ohne Regenbogen-Binde aufzulaufen. Doch nicht die Erpressten tragen hier die Schuld, sondern der Weltfußballverband selbst, meint stern-Autor Christian Ewers.

Wer gedacht hatte, der Auftritt von Fifa-Präsident Gianni Infantino am Samstag sei nicht steigerbar in seinem Irrwitz, in seiner Selbstherrlichkeit und Arroganz, der sieht sich nun eines Besseren belehrt. Der Weltfußballverband hat am Montag angekündigt, all jene Mannschaften mit Sanktionen zu belegen, die bei den WM-Spielen mit der sogenannten One-Love-Binde auflaufen. Die in Regenbogenfarben gestaltete Binde steht symbolhaft für Diversität, sexuelle Selbstbestimmung und die Gleichheit von Lebensformen.