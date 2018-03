Wer schon ein paar Fußballfan-Jahre auf dem Buckel hat, dem wird dieses Design durchaus bekannt vorkommen. Sportartikelhersteller Adidas hat das neue Auswärtstrikot für die Weltmeisterschaft in Russland im Sommer vorgestellt. Die neuen Jerseys ähneln stark dem grünen Trikot von der WM 1990. Damals zog Deutschland in diesem Dress in einem dramatischen Elfmeterschießen über England (5:4, 1:1 nach 90 Minuten) ins Finale ein - und wurde letztlich Weltmeister.

Fullscreen

Laut Adidas soll das gezackte Muster des Auswärtstrikots auch per Brustring auf dem Heimtrikot Einzug finden. Zu den grünen Jerseys gibt es weiße Hosen und grüne Stutzen. Die Torhüter werden in blauen Outfits auflaufen. In Aktion können Fußballfans das neue Trikot bereits am Freitag im Länderspiel gegen Spanien sehen. In den Handel kommen die Jerseys am 27. März, wer es nicht so lange aushält, wird bereits im Online-Shop des Herstellers fündig. Die Trikots kosten zwischen 70 (Kindergrößen) und 90 Euro (Männergrößen).

Fullscreen

DFB: Große Spiele in Grün

Das grüne Dress hat der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit öfters Glück gebracht. Neben dem Zitter-Halbfinale gegen England 1990, das am Ende mit dem Weltmeistertitel belohnt wurde, trugen auch die späteren Weltmeister von 1954 beim 6:1-Halbfinalsieg über Österreich Grün. Und 18 Jahre später liefen auch Beckenbauer, Müller und Co. beim Viertelfinalsieg über England 1972 in Wembley in grünen Trikots auf den Platz. Beim 3:1-Erfolg trafen Uli Hoeneß, Günther Netzer und Gerd Müller für Deutschland. Dieser erste Sieg der DFB-Elf in England wurde 2011 von der "Sportbild" zum "größten deutschen Länderspiel aller Zeiten" gewählt. Die damalige Mannschaft wurde in Anlehnung an den Spielort später gern die "Wembley-Elf" genannt. Das Team, das zwei Jahre später mit einem Finalsieg über die Niederlande auch Weltmeister wurde, gilt bei vielen Fußballfans bis heute als die spielstärkste DFB-Elf aller Zeiten.