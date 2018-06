Sie singen hier in Moskau: "Deutschland weiß nun, wie unser Chilli schmeckt". Fußball-Fans aus Mexiko feiern den überraschenden 1:0-Sieg ihrer Nationalmannschaft gegen die Titelverteidiger aus Deutschland. Der 15. der aktuellen Weltrangliste hat den Spitzenreiter im Fifa-Ranking geschlagen, und viele Beobachter meinen, es sei ein kein unverdienter Triumph gewesen am Sonntagabend in Moskau. Diese Fans aus Mexiko sehen das natürlich noch viel klarer als sicheren Sieg ihrer Sache: "Deutschland wurde von jedem als stärkste Mannschaft betrachtet. Doch am Ende gewann Mexiko. Es lebe Mexiko!" "Ich bin aufgeregt, denn das war ja ein Sieg gegen die Gewinner der vorigen Weltmeisterschaft. Deutschland! Also wir sind sehr glücklich und begeistert." "Das ist ein großartiger Erfolg für Mexiko, wir sind sehr stolz auf unser Team - die Deutschen haben aber auch gut gekämpft!" "Ich habe schon gewonnen, es ist das erste Mal gegen Deutschland. Jetzt wird Mexiko Weltmeister!" Das bisher letzte und auch einzige Mal hatten die Mexikaner vor 33 Jahren gegen das bundesdeutsche Team gewonnen. Nun sollten sie zumindest gute Chancen haben, die Vorrundengruppe F zu gewinnen.