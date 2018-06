Der Wettkampf zwischen den deutschen und den mexikanischen Fans hatte schon Stunden vor dem WM-Spiel zwischen Deutschland und Mexiko angefangen. Dabei war die Stimmung in Moskau friedlich und gelöst. Es ging nur darum, wer lauter singen kann. Die deutschen Fans freuen sich, dass das Turnier jetzt endlich losgeht. Und natürlich hat man Respekt vor dem Gegner Mexiko: "Das stimmt, Mexiko ist ein richtig guter Gegner. Der stärkste Gruppengegner würden wir sagen. Aber wir starten natürlich mit einem Sieg heute." "Genau. Die Stimmung hier ist supergut. Wir waren gestern bei Argentinien-Island, deswegen habe ich noch den Helm auf. Das war gigantisch. Es war ein gigantisches Spiel mit einem tollen Ergebnis. Und wir freuen uns heute auf Deutschland gegen Mexiko. Das wird superspannend, glaube ich. Die Mexikaner sind gut. Und ja, Moskau ist der Hammer. Moskau ist so toll, ist so schön. Die Menschen sind so freundlich. Das Wetter spielt mit, es ist alles perfekt." Man kann davon ausgehen, dass die Mexikaner im Luschniki-Stadion ähnlich laut sein werden, wie die auf Moskaus Straßen. Auch sie glauben fest daran, dass ihre Mannschaft gegen Deutschland gewinnen kann: "Wir gewinnen 2:1. Wir glauben an Wunder. Und wir glauben an unserer Land und an unsere Gebete." Die deutschen und mexikanischen Fans werden weiterfeiern. Nach den Straßen von Moskau wartet das Stadion. Die Spannung vor dem Spiel steigt.