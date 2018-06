Da waren die schwedischen Fans noch guter Dinge. Aber einer hatte da so eine Vorahnung. David Hasselhoff: "Alles klar. Deutschland wird gewinnen, verlasst euch drauf. The Hoff hat gesprochen." Die DFB-Elf bot vor allem in Halbzeit 1 einen pomadigen Auftritt. Ehe Marco Reus den Ausgleich (48.) und Toni Kroos in der 95. Minute den späten Siegtreffer erzielen. Nicht nur auf den Fanmeilen ist die Freude riesig. Die Netz-Reaktionen. "Und alle so ..."

Der Ex-Stürmer der "Three Lions" reagierte eher wortkarg. Um kurz darauf nochmal ausführlicher in die Tasten zu hauen.

"Fußball ist ein simples Spiel. 22 Mann jagen den Ball für 82 Minuten. Die Deutschen bekommen einen Platzverweis, also jagen 21 Mann für 13 Minuten den Ball. Am Ende gewinnen die Deutschen irgendwie."

Für den Pechvogel des Spiels, Sebastian Rudy, gab es zumindest eine tröstende Prognose.