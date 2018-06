Bei der Fußball-WM in Russland gelten nicht nur einige neue Regeln, es gibt auch erstaunliche Fakten über das Turnier. An der WM nehmen 736 Spieler teil: 96 Torhüter, 248 Abwehrspieler, 233 Mittelfeldspieler und 159 Stürmer. Zum ersten Mal sind Smartphones und Tablets zur Kommunikation zwischen Trainer auf der Bank und Assistent auf der Tribüne erlaubt. Das größte WM-Stadion ist das Olympiastadion Luschniki in Moskau mit 81.000 Plätzen. Zwischen den Stadien von Jekaterinenburg und Kaliningrad liegen mehr als 3000 Kilometer. Fans, die die Strecke mit dem Auto fahren wollen, brauchen rund 40 Stunden. 106 WM-Spiele hat die DFB-Elf bislang bestritten – Rekord! In Russland kommen mindestens drei und höchstens sieben dazu. Jüngster Spieler der WM ist der Australier Daniel Arzani. Er ist 19 Jahre und 5 Monate. Bei früheren WMs gab es aber noch jüngere Spieler. In der Verlängerung darf bei der WM erstmals ein vierter Wechsel stattfinden. Thomas Müller hat allen WM-Teilnehmern in Russland die meisten WM-Tore erzielt: 10. James Rodríguez hat 6 Tore auf dem Konto, Tim Cahill, Gonzalo Higuain, Lionel Messi und Luis Suárez je 5. Der Videobeweis ist in der Bundesliga umstritten. In Russland feiert er trotzdem seine WM-Premiere. Das kleinste WM-Stadion steht in Kaliningrad und hat nur etwa 35.000 Plätze. Mit 45 Jahren ist Ägyptens Torwart Essam El-Hadary der älteste Spieler, der jemals an einer WM teilgenommen hat. Allen Fußball-Fans viel Spaß bei der WM!