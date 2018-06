Russlands Präsident Wladimir Putin zu Gast beim Kongress des Weltfußballverbandes Fifa in Moskau. Einen Tag vor der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland tauschten Putin und Fifa-Präsident Gianni Infantino Höflichkeiten aus. Dabei dankte Putin den Verantwortlichen der Fifa, dass sie die weltpolitische Lage und den Sport strikt voneinander trennen würden. "Der 68-igste FIFA Kongress hat Delegierte aus allen 211 Fußballnationen und aus allen kontinentalen Konföderationen versammelt. Das ist die Créme de la créme des Weltfußballs. Ich möchte in den Mittelpunkt stellen, dass die Fifa dem Prinzip, dass Sport jenseits der Politik steht, treu geblieben ist. Russland hat sich dem immer verpflichtet gefühlt. Und bemüht sich darum, mit denjenigen engere Beziehungen zu haben, die sich darum bemühen, dass die positiven Prinzipien des Sports entwickelt und gestärkt werden." Infantino gab das Lob an Putin und das Gastgeber-Land der WM zurück. Bereits im Vorfeld der WM hatte er gesagt, dass er noch nie ein Land erlebt habe, das so viel tue, um die Fans willkommen zu heißen: "Aus tiefstem Herzen ein großes Danke Schön an Sie Herr Putin. Für ihre Engagement und ihre Leidenschaft, mit denen Sie uns das Gefühl geben, zur gleichen Mannschaft zu gehören. An ihre Regierung, das lokale Organisations-Komittee, an den russischen Fußballverband, an alle Freiwilligen und an die 150 Millionen Russen, die im nächsten Monat die Welt begrüßen werden: Vielen Dank, dass sie da sind." Die Fußballweltmeisterschaft vom 14. Juni bis zum 15. Juli in Russland wird in 12 Stadien ausgetragen. Das Eröffnungsspiel am Donnerstag in Moskau werden Gastgeber Russland und Saudi-Arabien bestreiten.