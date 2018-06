Sie waren gekommen, um der deutschen Fußballnationalmannschaft beim Trainieren zuzuschauen und wurden belohnt. Rund 500 Zuschauer waren am Mittwoch ganz dicht dabei, als Bundestrainer Joachim Löw in Watutinki bei Moskau die Nationalspieler auf den Rasen bat. Normalerweise lässt Löw in Russland hinter verschlossenen Türen trainieren. Zu Beginn machte er eine Ausnahme. Alle 23 Spieler, die es in den endgültigen WM-Kader geschafft hatten, standen am Mittwoch auf dem Rasen. Der Feinschliff für das erste Gruppenspiel am Sonntag gegen Mexiko hat begonnen. Die Bedingungen im deutschen Quartier seien gut aber nicht mit Brasilien vergleichbar, sagte Löw: "Wir haben natürlich kein Campo Bahia, und wir sind nicht am Meer, und wir haben jetzt nicht ständigen Sonnenschein und schönes Wetter, sondern wir sind hier in Russland, andere Bedingungen. Es hat hier vielleicht ein bisschen den Charme einer guten, schönen Sportschule, die wir hier haben, aber das müssen wir so annehmen, wie es ist. Ich glaube, wir haben alle Bedingungen und alle Voraussetzungen, die wir brauchen um zu trainieren, auch die Ruhe und die Konzentration auf diese Spiele sind gegeben." Mesut Özil, der zuletzt wegen einer Knieprellung kürzer treten musste, machte einen fitten Eindruck. Nach dem umstrittenen Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Erdogan und der anschließenden Kritik hofft Löw nun, dass die Pfiffe der Fans aufhören werden: "Möglicherweise ist das auch weiterhin so, dass die Spieler vielleicht auch weiterhin mit einigen Pfiffen begleitet werden. Okay, dann ist das so. Ich würde mir anderes wünschen, aber wir können es so nicht beeinflussen. Meine Aufgabe ist es, mit den beiden Spielern jetzt so zu arbeiten, dass sie möglichst in diese gute Form kommen, die sie normalerweise bringen können, dass sie in den Flow kommen und unserer Mannschaft helfen." Die Mannschaft suchte am Mittwoch den Kontakt zu den Fans und schrieb fleißig Autogramme. Für die deutschen Kicker wird es erst am Sonntag gegen Mexiko ernst. Anpfiff in Moskau ist um 17.00 Uhr.