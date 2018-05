Als der Mannschaftsbus der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Team-Quartier in Eppan in Südtirol vorfuhr, brach unter den wartenden Fans Jubel aus. Von den Spielern bekamen sie aber zunächst nichts zu sehen. Der Bus verschwand schnell hinter den Absperrungen und Zäunen. Am Mittwochnachmittag hat für das Team von Bundestrainer Joachim Löw die heiße Phase seiner Mission Titelverteidigung begonnen. Im Bus saßen allerdings nur 19 Spieler des vorläufigen WM-Kaders. Acht Profis werden erst später zum Team stoßen. Darunter die Bayern-Spieler Jerome Boateng, Mats Hummel, Thomas Müller, Joshua Kimmich und Niklas Süle. Auch Toni Kroos, der mit Real Madrid im Champions-League-Finale steht, wird später ins Trainingslager reisen. Die Erwartungen vor der WM in Russland sind groß. Das weiß auch Teammanager Oliver Bierhoff: "Das ist natürlich klar, dass wir als amtierender Weltmeister auch den Titel verteidigen wollen. Das ist natürlich ein ganz schwieriges Stück. Aber wir waren bei den letzten Turnieren immer unter den letzten vier. Wir wissen, welche Schwierigkeiten die Weltmeister bei den den letzten drei Turnieren hatten. Also, da sind wir gewarnt und müssen natürlich aufpassen. Aber bei der Qualität der Spieler, auch so wie die Spieler ticken, haben wir natürlich den Anspruch und den Wunsch auch, den Titel zu verteidigen." Wohnen wird die Mannschaft im noblen Fünf-Sterne-Hotel Weinegg. Für das Training stehen mehrere Naturrasen- und Kunstrasenplätze zur Verfügung. Die Anwohner müssen sich auf Einschränkungen gefasst machen. Die Fans hoffen auf Kontakt zur Mannschaft. "Ja also freuen tun wir auf alle. Da gibt es keine Vorlieben und nichts. Und zu sehen, man sieht es ja selber, es ist alles abgesperrt. Wir hoffen, dass der ein oder andere trotzdem rauskommt und uns vielleicht ein Foto machen lässt oder eben ein Autogramm gibt." Schon 2010 trainierte das deutsche Nationalteam in Eppan für die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Insgesamt ist es das vierte Mal, dass sich eine deutsche Nationalmannschaft in Südtirol auf eine WM vorbereitet. Bisher immer mit Erfolg.