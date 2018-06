Dieser Rasen ist ein ganz besonderer: Wenn bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland die Mannschaften auf den Rasen laufen, schaut einer ganz genau hin: Arnd Peiffer ist Rasenspezialist und hat das Grün gezüchtet, das in der Kosmos-Arena von Samara liegt. Dieser Rasen muss vor allem robust sein, wie Peiffer sagt: O-Ton: „Der Rasen wurde im März geliefert mit 23 Kühl-LKWs, der war neun Tage unterwegs und wurde dann, sobald er da war, auch so dort verlegt". Seit Jahrzehnten produziert das Unternehmen aus Willich in Nordrhein-Westfalen Rasen und legt seine Ware auch in Stadien aus. Spieler von Leverkusen oder Manchester United kicken auf dem Grün, auch Champions-League-Spiele finden darauf statt. Eine WM aber bedeutet auch für Peiffer etwas Neues. O-Ton: "Eine WM ist schon etwas besonders, und vor allem Russland ist ja auch was besonderes. Also, wenn wir, innerhalb der EU da haben wir ja schon ich glaube in alle Länder geliefert, aber nach Russland, da verlässt man die EU, ist schwierig mit Zollbedingungen und so weiter und ja, das ist schon eine besondere Herausforderung gewesen, aber klar, wenn jetzt die WM läuft, sitzen wir auch mit Argusaugen vor dem Fernseher und beobachten die Fläche". Seit Monaten liegt das Grün von hier nun im Stadion von Samara, wird dort gehegt und gepflegt und wartet auf seinen ersten WM-Einsatz am 17. Juni. Dann spielt Costa Rica gegen Serbien, auf Rasen aus Deutschland. Auch ein Achtel- und ein Viertelfinale sind in der Kosmos-Arena geplant.