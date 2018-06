Russische Hooligans haben über weite Strecken die Schlagzeilen zur Fußball-Europameisterschaft in Frankreich vor zwei Jahren bestimmt - zumindest bis zum Ausscheiden der Russen nach der Vorrunde. Vor allem bei ihrem direkten Aufeinandertreffen in Marseille lieferten sich russische und englische Fans am Rande der Partie ihrer Teams stundenlange Straßenschlachten. Es kam zu Schlägereien, Leuchtraketen flogen und Flaggen wurden heruntergerissen. Nun steht die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland vor der Tür und viele befürchten erneute Krawalle. Die russischen Behörden hatten vor der WM angekündigt, dass sie das mit allen Mitteln verhindern wollen. Die Fans würden überwacht und Gewalttäter identifiziert. Es wurden bereits zahlreiche Stadionverbote ausgesprochen. Auch der Inlandsgeheimdienst wurde aktiv. Zudem soll es eine schwarze Liste mit mehr als 400 Namen geben. Mit Einführung der sogenannten Fan-ID, ohne die kein Zuschauer ins Stadion kommt, soll die WM noch sicherer werden. Allerdings gab es bereits Meldungen über Fans, die an Tickets gekommen sind, obwohl sie eigentlich Stadionverbot haben. Der Fußball-und Osteuropa-Experte Thomas Dudek glaubt dennoch nicht, dass die WM in Russland von Gewaltausbrüchen geprägt sein wird: "Ich glaube nicht großartig, dass das irgendwie ein Festival der Gewalt sein wird, so wie es ein russischer Hooligan in einer BBC-Doku angekündigt hat, weil einfach erstens die russischen Behörden haben viel getan und dementsprechende Warnungen ausgesprochen. Es wurden auch Gesetze verschärft. Ich glaube auch nicht, dass ein deutscher Hooligan oder ein französischer Hooligan in einem russischen Gefängnis landen möchte." Hooligans seien die Letzten, von denen sich die Verantwortlichen in Russland die WM kaputt machen lassen wollten. Man wolle der Welt zeigen, dass Russland große Veranstaltungen organisieren könne. Warnungen vor einer Reise in das WM-Land hält er für Panikmache: "Wäre ich jetzt ein ganz normaler Fan, dann würde ich ganz entspannt zu der WM fahren und einfach die vier Wochen die Spiele genießen. Man muss ja immer bedenken, diese russischen Hooligans sind gefährlich, aber Millionen anderer Fans aus der ganzen Welt kommen nach Russland, und in Russland gibt es auch Millionen normaler Fußballfans, die sich auch auf das Turnier freuen und auf Kontakte mit ausländischen entgegenblicken. Deswegen, keep cool und genieße die Zeit." Deutsche Hooligans, die sich auf die Reise zur Fußball-WM machen und dort randalieren, könnten auf alte Bekannte aus Deutschland treffen. Denn auch Polizeibeamte, die die deutsche Szene der Störer sehr gut kennen, werden in Russland sein. Die Bundesländer bemühen sich zudem, bekannte Hooligans von der Reise nach Russland abzuhalten. Mit einem großen Strom deutscher Krawallmacher in Richtung Russland rechnen die Behörden aber nicht.