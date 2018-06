Diese Spiele stehen an:

Frankreich - Australien 2:1 (0:0)

Torschützen: Antoine Griezmann (58. Minute, Elfmeter), Mile Jedinak (62. Minute, Elfmeter), Paul Pogba (80. Minute)

Platzverweise: keine

Die Favoritenrolle war klar verteilt: Frankreich sollte Australien klar überlegen sein. So sah es die ersten Minuten auch aus, eh Frankreich irgendwie aus dem Tritt geriet. Ein Elfmeter - nach Videobeweis - brachte dann die Führung für die Franzosen. Dummerweise dachte Umtiti wenige Minuten nach der Führung, er müsse einen Ausflug zum Volleyball machen und brachte so den Australiern Elfmeter und Ausgleich. In der 80. Minute nagelte Paul Pogba den Ball unter die Latte des australischen Tores. Mit bloßem Auge war nicht zu erkennen, ob der Ball hinter der Linie war. Dank Torlinientechnik entschied der Schiedsrichter auf Tor.

Die Franzosen haben sich nicht mit Ruhm bekleckert, aber gewonnen. Die Australier haben gekämpft und müssen sich gegen Dänemark und Peru bestimmt nicht verstecken.

Argentinien - Island (15 Uhr)

Auch in der zweiten Partie des Tages steht der Favorit mit Argentinien schon fest - allein schon wegen Superstar Lionel Messi. Doch die hohen Erwartungen an seine Auftritte mit der argentinischen Nationalelf konnte der Star vom FC Barcelona nur selten erfüllen. Ändert sich das endlich bei dieser WM? Wird es diesmal wieder nichts mit dem Titel, könnte ein erneuter, dann aber endgültiger

Rücktritt von Messi folgen. Gelingt der WM-Triumph, kann er seine Karriere mit dann 31 Jahren nicht mehr toppen.

Island konnte sich aber bei der EM 2016 nicht nur große Sympathien in aller Welt erwerben, sondern auch sportlich überzeugen. Ob die Männer von der Insel im Nordatlantik an die Leistung und die Euphorie von 2016 anknüpfen können? Auf die leichte Schulter nehmen die Isländer das Spiel keinesfalls. "Das ist das größte Spiel in Islands Fußball-Geschichte", sagte Trainer Heimir Hallgrimsson. Darauf ein "Hu!"

Peru - Dänemark (18 Uhr)

Stürmer Paolo Guerrero - berühmt-berüchtigt seit einem Flaschenwurf gegen einen HSV-Fan - hat seine Dopingsperre zur WM gerade noch umschiffen können. Ob er in Perus Startelf gegen Dänemark stehen wird, war trotzdem nicht klar.

Bei den Dänen dürften Bundesliga-Fans die Namen Simon Kjaer, Andreas Christensen, Thomas Delaney und Yussuf Poulsen etwas sagen. Wer diese Partie verliert, für den entscheidet schon das zweite Gruppenspiel über Ausscheiden oder Weiterkommen. Denn gegen Frankreich wartet der stärkste Gruppengegner ja noch auf beide Teams

Kroatien - Nigeria (21 Uhr)

Nigeria nicht nur mit Gernot Rohr einen deutschen Trainer, sondern mit Leon Balogun auch einen gebürtigen Berliner bei der WM. Ob Balogun aber tatsächlich auflaufen kann, steht noch nicht fest. "Er hat eine leichte Verletzung", sagte Rohr am Freitag, ohne diese näher zu benennen: "Die Chancen stehen 50:50. Die Entscheidung wird wahrscheinlich erst kurz vor dem Spiel fallen." Einen großen Nachteil hat Nigeria allerdings: Die Fans dürfen keine lebenden, in Nigerias Nationalfarben bemalten Hühner als Glücksbringer mit ins Stadion bringen. Das haben die Behörden von Kaliningrad untersagt.

Und die Deutschen? Draxler wohl statt Reus gegen Mexiko in der Startelf

Confed-Cup-Kapitän Julian Draxler wird beim WM-Auftakt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko in der Startelf auflaufen. "Soviel kann ich schon sagen, Julian wird von Anfang an

spielen", sagte Bundestrainer Joachim Löw dem ZDF. Der Profi von Paris Saint-Germain erhält damit am Sonntag (17.00 Uhr MESZ/ZDF und Sky) vermutlich auf dem linken Flügel den Vorzug vor dem Dortmunder Marco Reus, der zunächst nur WM-Joker sein dürfte. Die Offensivreihe im Mittelfeld hinter Angreifer Timo Werner dürften damit Thomas Müller, Mesut Özil und Draxler bilden.

Das letzte Training hat Löw nicht im Luschniki-Stadion angesetzt, sondern nahe der Teamunterkunft auf dem Trainingsgelände von ZSKA Moskau. Löw bevorzugt eine ruhige Vorbereitung. Er erspart seinen 23 Spielern am Vorabend des Spiels längere Fahrzeiten ins Zentrum von Moskau und zurück nach Watutinki außerhalb der russischen Hauptstadt. Auf das ZSKA-Gelände sind es vom DFB-Quartier lediglich fünf Minuten mit dem Teambus. "Wir sind froh, wenn es losgeht", sagte Bayern-Profi Joshua Kimmich mit Blick auf den WM-Auftakt. "Wir wollen einen guten Start."

Waren Sie auch so angetan von Cristiano Ronaldo bei der Partei Portugal gegen Spanien?