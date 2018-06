An Tag 4 der Fußball-WM 2018 in Russland starten zwei absolute Titelfavoriten ins Turnier: Brasilien und Deutschland.

Deutschland muss allerdings einen personellen Rückschlag hinnehmen: Verteidiger Jonas Hector fällt wegen Grippe für das Spiel aus, berichtet die "Bild"-Zeitung. Noch steht eine offizielle Bestätigung dafür allerdings aus.

Zuvor allerdings messen noch zwei andere Mannschaften ihre Kräfte.

Diese Spiele stehen heute an:

Costa Rica - Serbien 0:1 (0:0)

Torschütze: Aleksanar Kolarov (56. Minute)

Platzverweise: keine

Es war ein einziger Kunstschuss, der Serbien im kampfbetonten Spiel den Sieg brachte. Einen direkten Freistoß verwandelte Serbiens Kapitän Aleksandar Kolarov in der 56. Minute. In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch, wegen Ballwegschlagens kam es noch zu einer Rudelbildung. Doch Serbien brachte die Führung über die Zeit, Costa Rica hat nun deutlich schlechtere Chancen, wieder eine der Überraschungen der WM zu werden.

Deutschland – Mexiko (17 Uhr)

Endlich! Deutschland steigt in die WM ein. Und als Titelverteidiger kann der Anspruch nur sein, in der Vorrunde drei Siege einzufahren. Doch Mexiko wird auch nichts zu verschenken haben. Kein Land war so oft bei einer WM dabei, ohne den Titel zu holen. Das wird sich voraussichtlich nicht so schnell ändern.

Jogi Löw hat schon angekündigt, dass Julian Draxler in der Startelf stehen wird und somit wohl Marco Reus erst einmal auf der Ersatzbank hocken muss. Alles weitere zum Spiel finden Sie in unserem Vorfreude-Ticker.

Brasilien – Schweiz (20 Uhr)

Brasilien will den Titel. Das wird zuerst die Schweiz zu spüren bekommen. Gegen Costa Rica und Serbien haben die Eidgenossen sicherlich eine Chance, aber gegen Brasilien? Immerhin haben die Schweizer den schwersten Gruppengegner gleich zu Beginn hinter sich.

Und was machen die Deutschen?

Die sind heiß aufs Spiel. Um 17 Uhr geht es los. Dann hat die Mission Titelverteidigung endlich begonnen.