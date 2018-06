Das war eine saubere Angelegenheit. Viele Fußballfans aus Japan haben nach dem 2:2 ihrer Mannschaft im WM-Spiel gegen Senegal auf ihrer Tribüne aufgeräumt und den Abfall in Müllsäcke gesteckt. Vielleicht lag das gute Benehmen am Sonntagabend in Jekaterinburg ja an der Anwesenheit von Prinzessin Hisako Takamado. Auch Fans aus dem Senegal räumten ihren Müll weg. Schon bei den ersten Begegnungen ihrer Mannschaften waren deren Anhänger auf diese Weise positiv aufgefallen. Von der Aktion der Japaner hatten sich im ersten Spiel auch Fans aus Kolumbien animieren lassen, ihren Abfall wegzuräumen.

Zuvor waren die Japaner auf dem Feld gerannt, hatten getrickst und sich in die Zweikämpfe gegen die robusten Senegalesen geworfen - und wurden am Ende trotz zweimaligen Rückstands immerhin mit einem 2:2 (1:1) am Sonntag in Jekaterinburg belohnt. Damit lebt der Traum vom dritten WM-Achtelfinal-Einzug weiter. "Das Achtelfinale ist noch nicht erreicht, aber das Ergebnis hat einen positiven Einfluss auf das dritte Spiel", sagte Japans Trainer Akira Nishino und fügte hinzu: "Wir wollten gewinnen und ich hatte daran geglaubt." So weisen die Japaner wie die Westafrikaner jeweils vier Punkte in Gruppe H auf. Beiden Teams würde in den abschließenden Gruppenspielen bereits ein Unentschieden zum Weiterkommen reichen.

