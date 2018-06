Das kam so manchem komisch vor. Direkt nach der peinlichen 0:1-Niederlage im WM-Auftaktspiel gegen Mexiko grinste Julian Brandt in die Handy-Kamera eines jungen Fans. Allem Anschein nach hatte der blutleere Auftritt der Mannschaft dem Leverkusener Stürmer, der spät eingewechselt wurde und eine der wenigen deutschen Chancen hatte, nicht die Laune verdorben. Wie kann das sein?

In der "Bild"-Zeitung erklärte Brandt sein Verhalten: "Klar ist nach so einer Niederlage viel Frust, da regen sich viele Leute über Kleinigkeiten auf. Ich wollte in den Spielertunnel, da kam der kleine Junge und hat gerufen. In der Sekunde denkst du gar nicht darüber nach." Fan-Kontakt scheint für den 22-Jährigen also selbstverständlich zu sein.

Julian Brandt - die Fans verteidigen den Stürmer

In den sozialen Medien erfährt der junge Stürmer viel Unterstützung für seine Aktion. "Immerhin nicht mit Erdogan", kommentierte das Online-Fußballmagazin "FUMS" die Szene mit einem Seitenhieb auf "Erdogangate" von Mesut Özil und Ilkay Gündogan. Viele Fans lobten den Leverkusener geradezu für seine Aktion: "Als er das Handy übernahm, habe ich spontan gesagt: 'Ach, das ist doch mal nett.'", lautete eine Stimme. Oder: "Stark, wie er sich danach noch um die Fans gekümmert hat."

Wie es aussieht, trafen Kritiker der Aktion die Stimmungslage der Fans nicht. Stattdessen hat Julian Brandt offensichtlich reichlich Sympathiepunkte gesammelt. Nicht wenige hielten ihn nach dem trostlosen Kick der Deutschen für den einzigen Lichtblick:

#Brandt ich verstehe nicht, wie man dafür kritisiert werden kann, Persönlichkeit und Fannah zu sein.. Fuck u humanity #WM2018 #GERMEX — Leinux (@Leeinux) June 17, 2018

Ehrlich: Da stimme ich überhaupt nicht zu! Dort hat Julian #Brandt ein wenig Entschädigung betrieben bei ein paar jungen Deutschland-Fans. Als er das Handy übernahm, habe ich spontan gesagt: „Ach, das ist doch mal nett.“ Besser als lustloses Klatschen in der Fan-Kurve... #GERMEX https://t.co/CjYdS3Jgaj — David Verhoff (@unverhofft) June 17, 2018

Peinlich war das Auftreten aller deutschen Spieler außer Brandt, der nochmal am Ende ein wenig Motivation ins Spiel gebracht hat. Stark wie er sich danach noch um die Fans gekümmert hat. #Germex #Brandt — Jeng (@den_Jeng) June 17, 2018

Mein Gott, er hat sich trotz Niederlage Zeit für einen Fan genommen, wo ist denn das verdammte Problem?! Sollen jetzt alle nur noch Heulen? Kein Wunder, dass alle immer sagen, die Deutschen können immer nur Jammern. #Brandt ist ein Guter. ✌️ — Sanni W. (@0SaWi9) June 17, 2018

So ein Blödsinn nun den fanfreundlichen #Brandt für Selfies zu kritisieren. Zumal wir nicht seinetwegen verloren haben. #GERMEX — Lars Meier (@MenscHHmeier) June 17, 2018

Die größten Verlierer in meinen Augen waren gestern die Pharisäer in Sachen #Julian #Brandt. Was der Junge gemacht hat, war absolut okay. @JulianBrandt — Frank Lussem (@frankie1960) June 18, 2018

#moinmoin



Schlimm worüber Leute sich aufregen!!!



Ich würde mich für ein @DFB_Team

schämen, wo sich nicht die Zeit nimmt, nach der Niederlage einen Fan wenigstens mit ein Bild ne Freude zu machen!!!



Danke, Julian #Brandt!!!!



Immer Mensch bleiben, Leude!!!#GERMEX #dfb — tzwenni1887 (@tzwenni1887) June 18, 2018

Julian Brandt muss sich wirklich rechtfertigen, weil er nach einer Niederlage einem Fan einen Wunsch erfüllt? Sind denn alle nur noch mit dem Klammerbeutel gepudert??? #GERMEX #Brandt #WM2018 — Benni Zander (@BenniZander) June 18, 2018

Ist es jetzt unhöflich nach einer Niederlage mit einem Fan ein Selfie zu machen? #Brandt war gestern der Einzige mit Profiformat. #GERMEX — CrashKeks (@CrashKeks) June 18, 2018