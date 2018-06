Die DFB-Auswahl geht als Titelverteidiger in die WM 2018 und zählt somit natürlich zum ausgewählten Favoritenkreis. Neben Deutschland, das das erste Gruppenspiel gegen Mexiko jedoch mit 0:1 verlor, werden auch Spanien, Frankreich und Brasilien gute Chancen auf den Titel eingeräumt.

Die WM-Partien am Montag, den 19. Juni, im Überblick:

Schweden - Südkorea (14 Uhr/ARD)

Belgien - Panama (17 Uhr/ARD)

Tunesien - England (20 Uhr/ARD und Sky)

In der nachfolgenden Infografik können Sie sich bequem durch den Spielplan der WM 2018 durchklicken und erfahren, wann und wo welche Spiele ausgetragen werden. Die jeweiligen Ergebnisse werden automatisch nachgetragen.

WM-Spielplan 2018: alle Partien und Ergebnisse

Deutschlands Spiele bis zur K.o.-Phase

Deutschlands Reise zur Mission Titelverteidigung beginnt am 17. Juni (17 Uhr) im Moskauer Luschniki-Stadion. Dort trifft die DFB-Elf im ersten Spiel der Gruppe F auf Mexiko. Weiter geht es am 23. Juni, wenn "Die Mannschaft" in Sotschi auf Schweden trifft. Im letzten Gruppenspiel bekommt es Deutschland dann am 27. Juni mit Südkorea zu tun.