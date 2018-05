Die DFB-Auswahl geht als Titelverteidiger ins Turnier und zählt somit natürlich zum ausgewählten Favoritenkreis. Neben Deutschland werden auch Spanien, Frankreich und Brasilien als Top-Favoriten auf den Weltmeistertitel 2018 gehandelt. Russland eröffnet am 14. Juni in Moskau gegen Saudi-Arabien mit dem ersten Spiel der Gruppe A.



Deutschlands Reise zur Mission Titelverteidigung beginnt am 17. Juni im Moskauer Luschniki-Stadion. Dort treffen sie im ersten Spiel der Gruppe F auf Mexiko. Weiter geht es am 23. Juni, wenn "Die Mannschaft" in Sotschi auf Schweden trifft. Im letzten Gruppenspiel bekommt es Deutschland dann am 27. Juni mit Südkorea zu tun. In der folgenden Infografik können Sie sich bequem durch den Spielplan der WM 2018 durchklicken und erfahren, wann und wo welche Spiele ausgetragen werden. Ganz unten finden Sie die Partien noch einmal in Textform





TV-Übertragungen der WM 2018

Wie gewohnt übertragen ZDF und ARD alle Spiele der Weltmeisterschaft, auch die ohne deutsche Beteiligung sowohl im Free-TV, als auch im Livestream. Das Eröffnungsspiel Russlands wird von der ARD gezeigt. Auch die deutschen Partien gegen Mexiko und Südkorea überträgt das Erste Deutsche Fernsehen. Das abschließende Spiel gegen Schweden läuft dann im ZDF.

Darüber hinaus werden alle Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung beim PAy-TV-Sender Sky in Ultra HD übertragen. Für die ARD als Experten im Einsatz sein werden Thomas Hitzlsperger, Stefan Kuntz sowie der ehemalige VfB-Stuttgart-Trainer Hannes Wolf. Für den besonderen Einblick hinter die Kulissen soll Weltmeister Philipp Lahm sorgen. Auch der ehemalige Nationalspieler Kevin Kuranyi ist für die ARD im Einsatz. Beim ZDF steht wie gewohnt "Titan"Oliver Kahn als Experte vor der Kamera. Den Expertenstab um den Welttorhüter werden Taktikexperte Holger Stanislawski und Ex-Schiedsrichter Urs Meier.

Der komplette Spielplan zur WM 2018 in Russland

1) Vorrunde:



Gruppe A



14. Juni: Russland - Saudi-Arabien (17 Uhr, Moskau)



15. Juni: Ägypten - Uruguay (14 Uhr, Jekaterinburg)



19. Juni: Russland - Ägypten (20 Uhr, Sankt Petersburg)



20. Juni: Uruguay - Saudi-Arabien (17 Uhr, Rostow am Don)



25. Juni: Uruguay - Russland (16 Uhr, Samara)



25. Juni: Saudi-Arabien - Ägypten (16 Uhr, Wolgograd)







Gruppe B



15. Juni: Marokko - Iran (17 Uhr, Sotschi)



15. Juni: Portugal - Spanien (20 Uhr, Sankt Petersburg)



20. Juni: Portugal - Marokko (14 Uhr, Moskau)



20. Juni: Iran - Spanien (20 Uhr, Kasan)



25. Juni: Spanien - Marokko (20 Uhr, Saransk)



25. Juni: Iran - Portugal (20 Uhr, Kaliningrad)







Gruppe C



16. Juni: Frankreich - Australien (12 Uhr, Kasan)



16. Juni: Peru - Dänemark (18 Uhr, Saransk)



21. Juni: Frankreich - Peru (18 Uhr, Saransk)



21. Juni: Dänemark - Australien (17 Uhr, Samara)



26. Juni: Dänemark - Frankreich (16 Uhr, Moskau)



26. Juni: Australien - Peru (16 Uhr, Sotschi)







Gruppe D



16. Juni: Argentinien - Island (15 Uhr, Moskau)



21. Juni: Kroatien - Nigeria (21 Uhr, Kaliningrad)

21. Juni: Argentinien - Kroatien (20 Uhr, Nischni Nowgorod)



22. Juni: Nigeria - Island (17 Uhr, Wolgograd)



26. Juni: Island - Kroatien (20 Uhr, Rostow am Don)



26. Juni: Nigeria - Argentinien (20 Uhr, Sankt Petersburg)







Gruppe E



17. Juni: Costa Rica - Serbien (14 Uhr, Samara)



17. Juni: Brasilien - Schweiz (20 Uhr, Rostow am Don)



22. Juni: Brasilien - Costa Rica (14 Uhr, Sankt Petersburg)



22. Juni: Serbien - Schweiz (20 Uhr, Kaliningrad)



27. Juni: Serbien - Brasilien (20 Uhr, Moskau)



27. Juni: Schweiz - Costa Rica (20 Uhr, Nischni Nowgorod)







Gruppe F - mit Deutschland



17. Juni: Deutschland - Mexiko (17 Uhr, Moskau)



18. Juni: Schweden - Südkorea (14 Uhr, Nischni Nowgorod)



23. Juni: Deutschland - Schweden (20 Uhr, Sotschi)



23. Juni: Südkorea - Mexiko (17 Uhr, Rostow am Don)



27. Juni: Mexiko - Schweden (16 Uhr, Jekaterinburg)



27. Juni: Südkorea - Deutschland (16 Uhr, Kasan)







Gruppe G



18. Juni: Belgien - Panama (17 Uhr, Sotschi)



18. Juni: Tunesien - England (20 Uhr, Wolgograd)



23. Juni: Belgien - Tunesien (14 Uhr, Moskau)



24. Juni: England - Panama (14 Uhr, Nischni Nowgorod)



28. Juni: England - Belgien (20 Uhr, Kaliningrad)



28. Juni: Panama - Tunesien (20 Uhr, Saransk)







Gruppe H



19. Juni: Polen - Senegal (14 Uhr, Moskau)



19. Juni: Kolumbien - Japan (17 Uhr, Saransk)



24. Juni: Japan - Senegal (17 Uhr, Jekaterinburg)



24. Juni: Polen - Kolumbien (20 Uhr, Kasan)



28. Juni: Senegal - Kolumbien (16 Uhr, Samara)



28. Juni: Japan - Polen (16 Uhr, Wolgograd)





Achtelfinale



30. Juni: Erster Gruppe C - Zweiter Gruppe D (16 Uhr, Kasan)



30. Juni: Erster Gruppe A - Zweiter Gruppe B (20 Uhr, Sotschi)



1. Juli: Erster Gruppe B - Zweiter Gruppe A (16 Uhr, Moskau)



1. Juli: Erster Gruppe D - Zweiter Gruppe C (20 Uhr, Nischni Nowgorod)



2. Juli: Erster Gruppe E - Zweiter Gruppe F (16 Uhr, Samara)



2. Juli: Erster Gruppe G - Zweiter Gruppe H (20 Uhr, Rostow am Don)



3. Juli: Erster Gruppe F - Zweiter Gruppe E (16 Uhr, Sankt Petersburg)



3. Juli: Erster Gruppe H - Zweiter Gruppe G (20 Uhr, Moskau)







Viertelfinale



6. Juli: Sieger AF 1 - Sieger AF 2 (16 Uhr, Nischni Nowgorod)



6. Juli: Sieger AF 6 - Sieger AF 5 (20 Uhr, Kasan)



7. Juli: Sieger AF 8 - Sieger AF 7 (16 Uhr, Samara)



7. Juli: Sieger AF 3 - Sieger AF 4 (20 Uhr, Sotschi)







Halbfinale



10. Juli: Sieger VF 2 - Sieger VF 1 (20 Uhr, Sankt Petersburg)



11. Juli: Sieger VF 4 - Sieger VF 3 (20 Uhr, Moskau)







Spiel um Platz 3



14. Juli: Verlierer HF 1 - Verlierer HF 2 (16 Uhr, Sankt Petersburg)







Finale



15. Juli: Sieger HF 1 - Sieger HF 2 (17 Uhr, Moskau)