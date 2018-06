Köln, einen Tag vorm Testspiel gegen Saudi-Arabien. Ilkay Gündogan ist zusammen mit seinen Teamkollegen im Kölner Luxushotel Hyatt am Rheinufer untergebracht. Von dort geht es am anderen Tag mit dem Mannschaftsbus zur Bayarena nach Leverkusen, wo das Länderspiel am Abend des 8. Juni stattfindet. Der Mercedes GLE von Ilkay Gündogan parkt unweit des Mannschaftshotels – und wird in der Nacht von Unbekannten demoliert.

Ilkay Gündogan erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Köln. Fotos des Fahrzeugs zeigen, dass die die hintere, rechte Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Die Täter sind bislang unbekannt. Da nichts entwendet wurde, schließt die Polizei eine politische motivierte Tat nicht aus. Der Staatsschutz wurde eingeschaltet.

Gündogan wegen Treffen mit Erdogan in der Kritik

Offenbar gehen die Ermittler davon aus, dass Gündogans Begegnung mit dem türkischen Präsidenten Recep Erdogan der Auslöser für das Verbrechen gewesen sein könnte. Gündogan nahm am 13. Mai zusammen mit Mesut Özil eine umstrittene Einladung von Erdogan in London an, überreichte ihm ein Trikot mit der persönlichen Widmung "für meinen Präsidenten, hochachtungsvoll".

Gündogan steht seit dem Treffen unter Druck, wurde in Testspielen ausgebuht und erhielt mehrfach Beleidigungen. "Die Reaktionen haben mich getroffen, vor allem auch die persönlichen Beleidigungen. Weil ich schon der Meinung bin, dass einige Vorwürfe, die jetzt gegen Mesut Özil und mich aufgekommen sind, nicht zu 100 Prozent stimmen", sagte er bei einer Pressekonferenz Anfang Juni.

Überwachungskameras könnten die Tat gefilmt haben

Der nähere Hergang der Tat ist bisher nicht bekannt. Weder die Polizei in Köln noch die dortige Staatsanwaltschaft waren am Samstagmorgen für Nachfragen erreichbar. Unklar ist vor allem, ob der in Gelsenkirchen geborene, türkischstämmige Nationalspieler, der sich zuvor mit dem DFB-Team im Trainingslager in Südtirol aufhielt, das Fahrzeug selbst dort abstellte. Auswertungen von Überwachungskameras sollen bei der Aufklärung helfen.