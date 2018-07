Public Viewing in Peterborough im Osten Englands: Fans der "Three Lions" verfolgen gespannt den Elferkrimi im WM-Achtelfinale England gegen Kolumbien. Alle rasten aus, als der Kolumbianer Uribe nur die Latte trifft. Nur einer nicht. Er glaubt noch nicht so recht an Englands Sieg, als Torwart Jordan Pickford den Elfmeter von Carlos Bacca hält. Die Last liegt auf Englands letztem Schützen Eric Dier. Der verwandelt unten links. Nun kann auch der abergläubische Fan nicht mehr an sich halten. Zuvor hatte England bei allen WMs die Elfmeterschießen stets verloren. Da wollen einige Fans eben lieber auf Nummer sicher gehen.