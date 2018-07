Die englische Traum vom WM-Finale bekam in der Halbfinalpartie gegen Kroatien früh neuen Zündstoff: Bereits nach fünf Minuten schoss Englands Kieran Trippier die "Three Lions" mit einem sehenswerten Freistoß in Moskau in Führung. Im rund 1800 Kilometer entfernten Hyde Park in London flippten die Fans vor der Videoleinwand dabei verständlicherweise völlig aus. Und ganz offenbar hatten jede Menge Zuschauer ein noch ziemlich volle Biere in der Hand. Aus der Jubelexplosion wurde so eine Bierexplosion. Ein Video der Szene wurde von Fox Sports auf Twitter gepostet.

London, how we feeling after that Trippier goal? #CROENG pic.twitter.com/zvEfqcHNKr — FOX Sports (@FOXSports) July 11, 2018

Was als Party startete, endete aus britischer Sicht allerdings nicht so glücklich. Nach einem späten Ausgleich verlor das Team von Coach Gareth Southgate in der Verlängerung noch mit 1:2 und muss sich nun mit dem Spiel um Platz drei am Samstag gegen Belgien begnügen.