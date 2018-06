Am 14. Juni fällt der Startschuss zur Fußall-WM2018 in Russland. Spätestens wenn der Ball rollt, regiert der "König Fußball" einen Monat lang den Alltag. Vor dem ersten Spiel der deutschen Nationalmannschaft werden sich viele dann fragen, wo sie sich die Partie anschauen werden.

Wer im Kollektiv schauen möchte, kann das in den zahlreichen Biergärten und Kneipen tun, oder aber zum Public Viewing auf eine der Fanmeilen gehen. Der stern informiert Sie darüber, in welchen Städten zur WM eine öffentliche Fanmeile eingerichtet wird.

XXL-Public-Viewing in Berlin

Die Hauptstadt lädt auch 2018 wieder zu Deutschlands größtem Public Viewing ein. Die Fanmeile erstreckt sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur großen Querallee.

Hier finden mehrere hunderttausend Menschen Platz und können gemeinsam die Spiele der Nationalelf verfolgen. Während des Achtelfinals Deutschland gegen Schweden bei der WM 2006 befanden sich 750.000 Menschen auf der Meile. Wer es ruhiger mag, weicht auf die zahlreichen Biergärten und Kneipen in der Hauptstadt aus.

Hamburg: Das größte Fan-Fest des Nordens

In der zweitgrößten Stadt Deutschlands gibt es auch 2018 wieder zahlreiche Möglichkeiten die deutschen Spiele mit tausenden Fans gemeinsam zu schauen. Die Fanmeile am Heiligengeistfeld (vor dem Millerntorstadion) öffnet wieder seine Pforten und bietet Platz für 50-70.000 Fans.

Dieses Jahr müssen Fans allerdings eine sogenannte "Sicherheitsgebühr" in Höhe von zwei Euro bezahlen, da im Vorfeld die Sponsoren für das nötige Sicherheitspersonal fehlten. Nur ein paar Hundert Meter weiter auf dem Spielbudenplatz können bis zu 2000 Fans auf insgesamt 18 Flatscreens die WM verfolgen. Ansonsten empfiehlt es sich, auf die zahlreichen Sportsbars und Kneipen in der Stadt zurückzugreifen.

München: Kein echtes Public Viewing

Die bayerische Landeshauptstadt kann in diesem Jahr nicht mit einem spektakulären Public Viewing aufwarten Das Olympia-Stadion ist wegen Konzerten geblockt. Eine Alternative bietet allerdings der Münchner Flughafen, wo die Spiele der WM bis zu 3000 Menschen verfolgen können.

Auch in München bietet es sich an, die örtlichen Biergärten und Kneipen zu besuchen. Ein Public Viewing im großen Maßstab findet dagegen in Nürnberg auf dem Gelände des Flughafens statt. Hier sollen bis zu 20.000 Menschen die deutschen Spiele auf der Leinwand verfolgen können.

Frankfurt: Die Commerzbank-Arena lädt zum Public Viewing ein

Als einziges der großen Fußball-Stadien bietet die Commerzbank-Arena in Frankfurt eine Location zum "Rudelgucken" an. Die Heimstätte von Eintracht Frankfurt bietet Platz für 50.000 Fans. Dafür sind die Preise mit 12 Euro pro Karte im Vergleich zu den anderen Optionen relativ teuer.

Nordrhein-Westfalen: Kein großes Public Viewing im Rheinland und im Ruhrgebiet

Für das bevölkerungsreichste Bundesland sieht es für die WM 2018 eher bescheiden aus. Ein Public Viewing in dem Rahmen wie in Berlin oder Hamburg gibt es nicht. Der Dortmunder Friedensplatz öffnet dieses Jahr nicht seine Pforten. Auch in Bochum oder Oberhausen wird es keine Fanmeile dieser Größenordnung geben.

Auch die Metropolen Düsseldorf und Köln bieten nach unseren Informationen kein von der Stadt organisiertes Public Viewing an. Wer trotzdem im Kollektiv die WM schauen möchte, muss auf private Events oder auf kleinere Städte in der Umgebung zurückgreifen.