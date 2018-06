Überraschend verlief am Donnerstagabend das zweite Gruppenspiel für das südamerikanische Team aus Argentinien. Die Mannschaft rund um den Starkicker Lionel Messi unterlag deutlich mit 0:3 gegen souverän aufspielende Kroaten. Eine herbe Enttäuschung für den WM-Finalisten von 2014. Zumal bereits das Auftaktspiel gegen Island nur mit einem 1:1 Unentschieden endete. Argentinische Fans mit Einblicken in ihre Gefühlswelt kurz nach Abpfiff der Partie in Nischni Nowgorod: "Ich habe keine Worte. Wir sind einfach nichts wert und unsere Fußballfunktionäre sind eine Schande." "Das ist so ein Unglück und Leid. Aber wir werden weiterhin mit aller Kraft versuchen weiterzukommen." "Es gibt noch eine kleine Möglichkeit, dass Argentinien weiterkommt. Aber man muss daran glauben." "Wir werden nicht aufgeben. Wir sind zwar traurig, verlieren aber nie die Hoffnung." Während die kroatischen Fans natürlich entsprechend euphorisch den Spielort verließen: "Großartig. Wir sind so gut wie Weltmeister." "Wir sind noch so aufgeregt. Wir haben keine drei Tore erwartet. Daher sind wir extrem glücklich. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist so emotional. Danke." Die Tore für Kroatien erzielten Rebic, Modric und Rakitic. Im dritten und letzten Gruppenspiel muss Argentinien am Dienstag gegen Nigeria antreten. Während Kroatien am gleichen Tag gegen Island spielen wird.