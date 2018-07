Russische Fans waren nach dem Elfmeterkrimi am Samstag in Tränen aufgelöst. Kroatien trifft nun auf England, das erstmals seit 28 Jahren in einem WM-Halbfinale steht.

Bittere Tränen auf der Fanmeile in Moskau. Der WM-Gastgeber Russland ist raus aus dem Turnier. Dabei war es so knapp. Im Viertelfinale am Samstagabend konnte sich Russlands Gegner Kroatien erst im Elfmeterschießen durchsetzen.

Manche Fans konnten den Fußballkrimi kaum mit ansehen. Und selbst die Tänzer und Tänzerinnen des berühmten Bolschoi-Balletts nutzen jede Gelegenheit, um ein bisschen vom Spiel zu erhaschen. Das 1:1 durch Russlands Denis Cheryshev fiel erfreulicherweise in der Pause von "Schwanensee"

In der Verlängerung brachte der Kroate Domagoj Vida sein Team 2:1 in Führung. Kurz vor Ende der Extrazeit schaffte Mario Fernandes den Ausgleich durch einen Kopfballtreffer. Dann hieß es: ab ins Elfmeterschießen.

Als Ivan Rakitic den entscheidendem Treffer versenkte, bracht in der kroatischen Hauptstadt Zagreb frenetischer Jubel aus. Das Land feiert einen seiner größten Fußballtriumphe, genau 20 Jahre, nachdem Kroatien erstmals an einer WM teilgenommen und es bis ins Halbfinale geschafft hatte.

In der nächsten k.o.-Runde treffen die Kroaten nun auf England. Das Team von Trainer Gareth Southgate konnte sich im Viertelfinale am Samstagnachmittag mit 2:0 gegen Schweden durchsetzen. In London feierten Fans ausgelassen Englands ersten Einzug in ein WM- Halbfinale seit 28 Jahren. Mancher jubelte sogar im Southgate-Outfit. Spätestens seit England mit ihm den Fluch der vergeigten Elfmeter gebrochen hat, ist der Coach der "Three Lions" für viele ein Held. Jetzt kann sie nichts mehr aufhalten, glaubt dieser Fan.

"Sie haben das Selbstvertrauen und den richtigen Schwung. Jetzt schauen sie aufs Finale, dann nur noch ein Spiel, sie können alles schaffen."

Das Halbfinalspiel England-Kroatien findet am kommenden Mittwoch im Moskauer Luschnikistadion statt.