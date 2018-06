Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat das nächste WM-Spiel gegen Schweden schon fest im Blick. Diesmal, so die erklärte Absicht aller Verantwortlichen soll es besser laufen, als beim verlorenen Spiel gegen Mexiko. Die heftige Kritik nach dem Spiel ist an den Spielern nicht spurlos vorbeigegangen. Das wurde auch am Donnerstag deutlich, als sich mehrere Nationalspieler am Rande des Trainingsplatz den Fragen der Journalisten stellten. Zwar sei die Kritik durchaus berechtigt gewesen, sagt Stürmer Mario Gomez. Dennoch mache es jetzt keinen Sinn, alles infrage zu stellen. "Wir spielen gegen Schweden und gegen Südkorea. Und wenn Du Weltmeister werden willst, musst Du diese beiden Spiele gewinnen. Klar, es ist jetzt natürlich so eine komische Stimmung. Es war so eine Vorfreude von allen, auch von den Medien, auf dieses Turnier. Und dann kommt diese eine Spiel und man hat das Gefühl, das alles weg ist, was vorher da war. Und alle so ein wenig den Kopf verlieren, auch auf beiden Seiten. Und das darf nicht passieren, wir müssen als Einheit auftreten, als geschlossene Mannschaft. Und das war auch das Problem gegen Mexiko, dass wir bei allem Angriff, den wir haben, vergessen haben eine gute Staffelung haben." In den vergangenen Tagen wurde innerhalb der Mannschaft viel darüber gesprochen, was gegen Schweden besser gemacht werden kann. Manchmal seien die Lösungen ganz einfach, sagt Stürmer Timo Werner: "Wir müssen einfach das, was wir eigentlich gut können, schnell spielen, schnell nach vorne spielen. Auch wenn wir einmal einen Gegner tief nach hinten reingedrückt haben. Die nötige Ruhe behalten. Was auch ein wenig gegen Mexiko gefehlt hat, wo wir dann zu schnell den Ball verloren haben und zu schnell in den Konter gerannt sind." Allen im deutschen Team sei klar, dass das Spiel gegen Schweden schon ein vorzeitiges Endspiel für die deutsche Mannschaft ist. Das wurde von allen, die am Donnerstag vor die Mikrofone gingen, immer wieder gesagt. Ein anderer Satz, der auch immer wieder fiel war aber. "Unter Druck hat Deutschland die besten Spiele gemacht."