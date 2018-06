Was für ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden mit dem glücklicheren Ende für die DFB-Elf. Emotionen pur auf der Fanmeile in Berlin am Brandenburger Tor. Ein unglaublicher Treffer von Toni Kroos in der Nachspielzeit ließ die Partie in Sotschi 2:1 enden und die Party in Berlin im Regen so richtig abgehen. Hier einige Stimmen der überglücklichen Fans am Samstagabend: "Richtig geil, in letzter Sekunde das Ruder herumgerissen zu haben. Einfach nur genial. Auch wenn man nicht dran geglaubt hat, aber wir haben es erfahren: Es geht. "Wir sind überwältig. Vollkommen glücklich." "Wir haben nicht mehr dran geglaubt. Aber dann war es geschehen." "Deutschland!" "Ja, geil, vom Anfang an dran geglaubt, bis zum Ende. Wir packen das noch. Deutschland!" "Jogi, Jogi, Jogi" Doch was war passiert in Sotschi im zweiten Gruppenspiel der Deutschen nach der Auftaktniederlage gegen Mexiko? Überraschend hatte der Trainer Jogi Löw die Aufstellung auf vier Positionen verändert. Reus und Rüdiger waren in der Startelf, während Özil und Khedira auf die Bank mussten. Die DFB-Elf startete mutig und engagiert. Doch das Spiel kippte nachdem Rudy nach einem Zusammenstoß mit Nasenbluten vom Platz musste. Es war dann ein guter Konter der Schweden, den Toivonen in der 32. Spielminute vollendete. In der zweiten Halbezeit sah man dann wieder besser spielende Deutsche und es war Reus, der die Mannschaft mit dem 1:1 Ausgleich wieder zurück in die Partie brachte. Viele hatten vermutlich mit dem Unentschieden bereits gerechnet, als dann bereits weit in der Nachspielzeit Kroos mit einem unglaublichen Freistoßtor für den 2:1 Sieg sorgte. Zehntausende an der Fanmeile in Berlin waren daraufhin außer Rand und Band. Nun steht am Mittwoch das letzte und vermeintlich einfachste Gruppenspiel gegen Südkorea auf dem Programm. Damit ist das Achtelfinale in greifbare Nähe gerückt. Doch bis dahin darf auch noch etwas gefeiert werden.