Es ist der erste öffentliche Auftritt nach dem Auftaktdebakel des amtierenden Weltmeisters am Sonntag bei der aktuellen WM in Russland. Kapitän Manuel Neuer stellte sich dabei durchaus zerknirscht den bohrenden Fragen der Journalisten bei der Pressekonferenz am Dienstag im DFB-WM-Quartier in der Nähe von Moskau: "Neben dem, was jetzt schon geschrieben wurde und auch von außen dazu beigesteuert wurde, sind wir eigentlich unsere schärfsten Kritiker und sind da sauer auf uns selbst und auch enttäuscht, von dem was wir gezeigt haben auf dem Platz gegen Mexiko. Und dementsprechend setzen wir uns natürlich intensiv damit auseinander, was wir besser machen können." Manuel Neuer, der vor WM-Start selbst wegen einer Fußverletzung monatelang ohne Spielpraxis gewesen war, mit Erklärungsversuchen, zu dem, was zwei Tage zuvor im Moskauer Luschniki-Ltadion so alles falsch gelaufen ist: "Dieser Mut, dieses Selbstverständnis von uns und auch das Vertrauen in uns, das hat gefehlt. Warum das gefehlt hat, kann ich nicht beantworten. Aber es war natürlich von uns von der Körpersprache her und auch von dieser Bereitschaft, die wir natürlich in der Vergangenheit schon gezeigt haben, war es nicht auf dem Platz und das müssen wir uns ankreiden. Und das darf uns natürlich nicht mehr passieren." Neuer unterstrich auf der Pressekonferenz, dass ab nun nur noch Endspiele auf dem Programm der DFB-Elf stehen. Und der Anspruch war ja noch vor dem Turnierstart, den Weltmeistertitel zu verteidigen: "Jetzt muss natürlich von uns Spielern noch was kommen. Wir müssen wieder das zeigen, was uns so stark gemacht hat in der Vergangenheit. Und wir sind aber überzeugt davon, dass wir das können. Es ist ja keine neue Mannschaft, die jetzt auf dem Platz steht. Sondern es sind die Spieler, die wirklich schon gute Leistungen gezeigt haben. Und wir glauben und wissen auch, dass wir das schaffen können. Und das werden wir beim nächsten Spiel schon gegen Schweden zeigen." Das Team rund um Kapitän Neuer steht also mit dem Rücken zur Wand, wenn wirklich dieser ersehnte fünfte Stern her soll. Gegen die Schweden, die ihre erste Begegnung gegen Südkorea gewonnen haben, steht nun alles auf dem Spiel. Die Partie findet am Samstagabend in Sotschi statt. Genug Zeit also, um sich noch mal richtig gut Vorzubereiten.