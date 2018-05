Fußball-Fans aus aller Welt dürften die Tage voller Vorfreude schon rückwärts zählen: Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-WM 2018 statt. Als Titelverteidiger und ausgemachte Turniermannschaft zählt Deutschland auch in diesem Sommer zum Favoritenkreis im Kampf um den wichtigsten Pokal im Fußballsport. Die DFB-Elf um Trainer Jogi Löw bekommt es in der Hinrunde in Gruppe F mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun, ehe ab dem 30. Juni die K.o.-Phase beginnt (hier der komplette Spielplan zur WM 2018).

Manuel Neuer testet als U20-Keeper gegen die A-Elf

30. Mai: Ohne Presse und Öffentlichkeit, dafür mit Manuel Neuer: Die deutsche Nationalmannschaft hat im WM-Trainingslager in Eppan (Südtirol) am Mittwoch ein Testspiel gegen das U20-Team absolviert. Auch der lange verletzte Torwart Manuel Neuer konnte in der Partie weitere Spielsicherheit sammeln - allerdings auf ungewöhnliche Weise: Neuer stand drei Tage vor seinem geplanten Länderspiel-Comeback gegen Österreich (18 Uhr ZDF) nicht bei der A-Elf, sondern bei der Junioren-Auswahl im Tor, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

"Es geht um Spielverständnis. Manuel ist auf dem Wege, wie wir uns es alle vorstellen", hatte Bundestorwartcoach Andreas Köpke am Dienstag erklärt.

Messi zählt Argentinien nicht zu den Favoriten für WM 2018

29. Mai: Vor der WM in Russland hat Argentiniens Kapitän Lionel Messi die Erwartungen an sein Team zurückgeschraubt. "Wir sollten nicht die Botschaft senden, dass wir Weltmeister werden. Noch ist es nicht soweit. Wir sind nicht die Besten", sagte Messi in einem in der Nacht auf Montag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des argentinischen Fernsehsenders Canal 13. Für den Stürmer sind Brasilien, Deutschland und Spanien die Favoriten auf den Titel. "Aber wir werden natürlich alles geben. Wir werden Spiel um Spiel bestreiten und es ist sehr wichtig, von Beginn an zu gewinnen." In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft trifft Argentinien auf Island, Kroatien und Nigeria.