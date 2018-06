Fußball-Fans aus aller Welt dürften die Tage voller Vorfreude schon rückwärts zählen: Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-WM 2018 statt. Als Titelverteidiger und ausgemachte Turniermannschaft zählt Deutschland auch in diesem Sommer zum Favoritenkreis im Kampf um den wichtigsten Pokal im Fußballsport. Die DFB-Elf um Trainer Jogi Löw bekommt es in der Hinrunde in Gruppe F mit Mexiko, Schweden und Südkorea zu tun, ehe ab dem 30. Juni die K.o.-Phase beginnt (hier der komplette Spielplan zur WM 2018).

Der stern hält Sie ab sofort über die wichtigsten Nachrichten, aktuellen Entwicklungen und Informationen auf dem Laufenden:

Verletzter Salah führt Ägyptens WM-Aufgebot an

4. Juni: Der im Champions-League-Finale schwer an der linken Schulter verletzte Mohamed Salah (FC Liverpool) fährt trotz seiner Blessur mit zur WM. Nationaltrainer Héctor Cúper berief den 25-Jährigen in seinen endgültigen 23er-Kader für das Turnier. Neben Salah ist auch Mohamed Elneny eine angeschlagene Schlüsselfigur. Bei seinem Verein FC Arsenal konnte der Mittelfeldspieler wegen einer Verletzung am Sprunggelenk in der Endphase der Saison nicht mehr spielen, bei der WM ist der 25-Jährige für Cúper nicht zu ersetzen.

Im Tor vertraut der Argentinier weiter Essam Al-Hadari. Der Keeper ist mittlerweile 45 Jahre alt und dürfte Kolumbiens Schlussmann Faryd Mondragon als ältesten Spieler ablösen, der bei einer WM gespielt hat. Mondragon war bei der Endrunde 2014 bei seinem letzten Einsatz 43 Jahre und drei Tage alt.

Deutschlands WM-Kader steht: Diese Spieler nimmt Löw mit nach Russland

4. Juni: Bundestrainer Joachim Löw hat seinen Kader für die Fußball-WM in Russland bekannt gegeben - und dabei auch für eine Überraschung gesorgt.

Oliver Kahn hält Nominierung von Manuel Neuer für Risiko

2. Juni: Der frühere Fußball-Nationaltorhüter Oliver Kahn hält eine mögliche Nominierung von Manuel Neuer für die Fußball-WM in Russland für ein Risiko. "Ob er wirklich in den entscheidenden Momenten auf allerhöchstem Niveau spielen kann, wird sich zeigen", sagte der langjährige Bayern-Torhüter dem Magazin "Spiegel". Wenn der Plan von Bundestrainer Joachim Löw nicht aufgehe, "dann hat sich keiner einen Gefallen getan, weder Jogi Löw noch Manuel Neuer", ergänzte Kahn.

Neuer genieße aber im Nationalteam einen Sonderstatus. "Bei keinem anderen Spieler hätte man daran gedacht, ihn ohne jede Spielpraxis mitzunehmen Neuer hat sich dieses Vertrauen erarbeitet", sagte Kahn, der sich in dessen Stellvertreter Marc-André ter Stegen gut hineinversetzen kann. "Das ist keine leichte Situation für den Torwart", betonte Kahn, der bei der WM 2006 selbst mit der Rolle des zweiten Mannes leben musste. Damals hatte Bundestrainer Jürgen Klinsmann den Kahn-Rivalen Jens Lehmann zur Nummer eins gemacht.

Sieg gegen Italien - Frankreich ist in starker Frühform

1. Juni: Gut zwei Wochen vor dem ersten WM-Auftritt gegen Australien hat sich Mitfavorit Frankreich bereits in starker Form präsentiert. Der Vize-Europameister siegte am Freitag gegen Italien in Nizza mit 3:1 (2:1) und gewann damit auch sein zweites von drei Testspielen vor dem Beginn der Fußball-WM in Russland.

Der deutsche Gruppen-Gegner Südkorea musste dagegen einen Rückschlag hinnehmen. Vier Tage nach dem 2:0 gegen Honduras verlor die Mannschaft von Trainer Tae-Yong Shin am Freitag in Jeonju ein Testspiel gegen Bosnien-Herzegowina mit 1:3 (1:2).

In Nizza schossen Samuel Umtiti (8. Minute), Europa-League-Sieger Antoine Griezmann per Foulelfmeter (29.) und der Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé (63.) den Sieg für die Mannschaft des französischen Trainers Didier Deschamps heraus, für Italien konnte nur noch Leonardo Bonucci (36.) verkürzen. Der Stuttgarter Benjamin Pavard, der den ersten Treffer einleitete, und Bayern Münchens Corentin Tolisso gehörten beide der französischen Startelf an.

Frankreich trifft am 9. Juni noch auf die USA in Lyon, bevor die Abreise nach Russland ansteht. Bei der WM trifft die Equipe tricolore in Gruppe C auf Australien, Peru und Dänemark.

Matratzen-Lieferung hat offenbar schon verraten, wer für Belgien zur WM fährt

1. Juni: Kein Weg scheint zu verschlungen, um einen endgültigen WM-Kader vorab zu verraten. Eigentlich will Nationaltrainer Roberto Martinez sein endgültiges Aufgebot für die WM in Russland erst am kommenden Montag bekanntgeben. Doch die Schlafmatratzen der belgischen Spieler könnten nun bereits früher verraten haben, wer für den Geheimfavoriten bei der WM dabei ist. In einem TV-Beitrag mit dem harmlosen Titel "Die Roten Teufel sollen in Moskau gut schlafen" war zu sehen, wie die mit Namen versehenen Matratzen nach Russland transportiert wurden. Dem Bericht zufolge fehlten Schlafgelegenheiten für die fünf Spieler Leander Dendoncker, Jordan Lukaku, Matz Sels, Adnan Januzaj und Christian Kabasele. Für den Gladbacher Thorgan Hazard war dagegen eine Matratze vorgesehen. Belgien trifft in Russland auf England, Panama und Tunesien.

De @BelRedDevils krijgen aangepaste Belgische bedden mee naar Rusland (plus nog een extra exemplaar voor de partner) https://t.co/488gKtkEPL pic.twitter.com/fcAdnPKjh2 — sporza (@sporza) May 31, 2018





Löw: Debatte um Besuch von Özil und Gündogan bei Erdogan im Nationalteam kein Thema

1. Juni: Der Wirbel um die umstrittenen Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat laut Bundestrainer Joachim Löw keine Spuren im deutschen Fußball-Nationalteam hinterlassen. "Innerhalb der Mannschaft war es überhaupt kein Problem", sagte Löw in seiner Zwischenbilanz zum ersten Teil des WM-Trainingslagers in Eppan. In den Tagen davor hatte Löw noch einmal das Gespräch mit Gündogan gesucht. "Er spürt überhaupt keine Vorbehalte von irgendwelchen Spielern ihm gegenüber", berichtete der Bundestrainer. Özil und Gündogan hatten Erdogan vor knapp drei Wochen in London Trikots ihrer Vereine FC Arsenal und Manchester City überreicht, was öffentlich als Wahlkampfhilfe für Erdogan und Abkehr von den Werten der Nationalelf kritisiert worden war.

DFB veröffentlicht Kader in Gebärdensprache - und vier mögliche Streichkandidaten fehlen

31. Mai: Am Montag muss Bundestrainer Joachim Löw seinen vorläufigen Kader für die WM 2018 in Russland um vier Spieler reduzieren. Bereits vor drei Tagen veröffentlichte der DFB auf seiner Homepage ein Poster der Mannschaft, mit jedem Spieler in Gebärdensprache. Jedem? Vier Spieler des aktuellen vorläufigen Aufgebots fehlen auf dem Poster: Trapp, Tah, Rudy und Petersen - alle vier potenzielle Streichkandidaten für den Montag. Hat sich der DFB also verplappert? Genau das fragten Journalisten Teammanager Oliver Bierhoff auf einer Pressekonferenz am Donnerst. Dieser habe "sauer" reagiert, berichtet Sportschaureporter Markus Bark auf Twitter. Dies sei "kein Hinweis auf den endgültigen Kader" und er werde "der Sache nachgehen", soll Bierhoff gesagt haben. Der DFB erklärte wenig später - wie zuvor auch bereits im Artikel auf DFB.de beschrieben: Bei dem abgebildeten 23-Mann-Kader in Gebärdensprache handle es sich um ein gemeinsames Projekt einer Schülerzeitung aus Baden-Württemberg und der Aktion Mensch. Geheime Vorab-Informationen sind da also nicht zu erwarten. Aber gut geschätzt ist es allemal. Durchaus wahrscheinlich, dass es eben diese vier am Montag trifft.

Oha, Kollege Monien von RTL hat bemerkt, dass auf der DFB-Website der Kader in Gebärdensprache aufgeführt ist. Dort fehlen Trapp, Rudy, Petersen und Tah. Ob dies Panne oder ein Hinweis sei, fragt er Bierhoff. Der: „Das macht mich richtig sauer. Kein Hinweis. Werde ich nachgehen." — Marcus Bark (@Reporter_vorOrt) May 31, 2018

Fullscreen





Polizei warnt deutsche Hooligans vor WM

Während der EM 2016 in Frankreich prägten Ausschreitungen russischer Hooligans das Bild des Turniers. Angesichts dieser Brutalität und der exzessiven Gewaltbereitschaft der russischen Hooligans warnt die Polizei nun deutsche Hooligans vor einer Reise nach Russland. Die Polizeibehörden in Nordrhein-Westfalen nahmen nach Angaben des Innenministeriums bereits 105 sogenannte Gefährderansprachen vor und untersagten sieben Hooligans die Ausreise, wie die "Rheinische Post" am Donnerstag berichtete. "Die osteuropäischen Hooligans sind ein ganz anderes Kaliber und verfügen über ein hohes Gewaltpotenzial", sagte Erich Rettinghaus, NRW-Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, der Zeitung. "Sie besitzen zum Beispiel Pyrotechnik, die von der Wucht her wie kleine Handgranaten sind."

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Michael Mertens, geht davon aus, "dass die russischen Sicherheitsbehörden hart durchgreifen werden". Teile der russischen Fanszene sind für ihre Gewaltbereitschaft und Rassismus bekannt. Brutale Angriffe russischer Hooligans auf englische Fans bei der Fußballeuropameisterschaft 2016 in Frankreich lösten in ganz Europa Entsetzen aus. Bei den blutigen Straßenschlachten in der Hafenstadt Marseille waren 35 Menschen, die meisten von ihnen England-Fans, verletzt worden.

Zoff im Training: Kimmich und Rüdiger geraten aneinander

31. Mai: Im Trainingslager der deutschen Nationalelf geht es heiß her. Alle Spieler kämpfen noch um einen festen Platz im endgültigen Kader für die WM in Russland. Das spürt man auch auf dem Platz: Wie am Donnerstag bekannt wurde, gerieten Bayerns Joshua Kimmich und Chelseas Antonio Rüdiger bereits vor zwei Tagen auf dem Trainingsplatz aneinander, standen danach sogar Kopf an Kopf. Rekordtorjäger und Assistenz-Coach Miro Klose musste schlichten. Hintergrund war offenbar ein harter Zweikampf zwischen den beiden Verteidigern. Die "Bild" berichtete. Auch Julian Draxler musste zwischendurch heftig einstecken. In einem anderen Zweikampf hatte er einen Ellenbogen ins Gesicht bekommen und blieb benommen liegen, konnte aber nach kurzer Behandlung weiter trainieren.

Angela Merkel will "Die Mannschaft" besuchen

31. Mai: Kanzlerin Angela Merkel gilt als bekennende Anhängerin der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Das Foto mit der Mannschaft und dem WM-Pokal in der Kabine nach dem Finale in Rio de Janeiro ging um die Welt. Auch zur WM in Russland will sie der DFB-Elf wieder einen Besuch abstatten. Das berichtet die "Welt". Demnach soll Merkel die Spieler und den Trainerstab am kommenden Sonntag (3. Juni) im Trainingslager im südtirolischen Eppan besuchen. Einen Tag bevor Bundestrainer Löw seinen endgültigen WM-Kader bestimmen muss.



Ob die Kanzlerin die Mannschaft auch bei einem Spiel während der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) besuchen werde, stehe laut dem Bericht noch nicht fest. Löw hatte in einem Interview der "Bild"-Zeitung am vergangenen Freitag gesagt: "Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn Angela Merkel ein Spiel von uns in Russland besucht", sagte Löw.

Manuel Neuer testet als U20-Keeper gegen die A-Elf

30. Mai: Ohne Presse und Öffentlichkeit, dafür mit Manuel Neuer: Die deutsche Nationalmannschaft hat im WM-Trainingslager in Eppan (Südtirol) am Mittwoch ein Testspiel gegen das U20-Team absolviert. Auch der lange verletzte Torwart Manuel Neuer konnte in der Partie weitere Spielsicherheit sammeln - allerdings auf ungewöhnliche Weise: Neuer stand drei Tage vor seinem geplanten Länderspiel-Comeback gegen Österreich (18 Uhr ZDF) nicht bei der A-Elf, sondern bei der Junioren-Auswahl im Tor, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

"Es geht um Spielverständnis. Manuel ist auf dem Wege, wie wir uns es alle vorstellen", hatte Bundestorwartcoach Andreas Köpke am Dienstag erklärt.

Messi zählt Argentinien nicht zu den Favoriten für WM 2018

29. Mai: Vor der WM in Russland hat Argentiniens Kapitän Lionel Messi die Erwartungen an sein Team zurückgeschraubt. "Wir sollten nicht die Botschaft senden, dass wir Weltmeister werden. Noch ist es nicht soweit. Wir sind nicht die Besten", sagte Messi in einem in der Nacht auf Montag (Ortszeit) ausgestrahlten Interview des argentinischen Fernsehsenders Canal 13. Für den Stürmer sind Brasilien, Deutschland und Spanien die Favoriten auf den Titel. "Aber wir werden natürlich alles geben. Wir werden Spiel um Spiel bestreiten und es ist sehr wichtig, von Beginn an zu gewinnen." In der Gruppenphase der Weltmeisterschaft trifft Argentinien auf Island, Kroatien und Nigeria.