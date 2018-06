Portugal - Marokko 1:0 (1:0)

Torschützen: Cristiano Ronaldo (4. Minute)

Platzverweise: keine

In einer insgesamt ausgeglichenen Partie hatten die Marokkaner bei den relevanten Statistiken die Nase vorn und leichte Spielvorteile. Am Ende machte jedoch, wie so oft, ein Mann den Unterschied. Cristiano Ronaldo traf bereits zu Beginn der Partie per Kopf und es sollte das goldene Tor bleiben. Mit vier Punkten ist Portugal damit auf einem soliden Kurs gen Achtelfinale und Ronaldo selbst mit vier Toren bereits jetzt schon auf bestem Wege Torschützenkönig der WM zu werden - einer der wenigen persönlichen Titel, die ihm noch fehlen.

Als nächstes spielt ...

Uruguay - Saudi-Arabien (17 Uhr)

Im 100. Länderspiel von Topstürmer Luis Suárez soll für Uruguay der zweite Sieg her, um die Chancen auf den Gruppensieg vor dem abschließenden Duell mit Gastgeber Russland zu erhalten. Nach dem müden Auftritt beim 1:0-Auftaktsieg gegen Ägypten dürfte Trainer Óscar Tabárez seine Startformation auf einigen Positionen ändern.

Die Euphorie bei den Saudis nach dem beachtlichen 1:2 im letzten Test gegen Deutschland ist durch das 0:5 im Auftaktspiel gegen Russland komplett dahin. Stattdessen gab es öffentliche Kritik von höchster Stelle. Ein Vogelschlag am Flieger beim Landeanflug auf den Spielort sorgte für weitere Unruhe.

Iran - Spanien (20 Uhr)

Nach dem umjubelten zweiten Sieg der iranischen WM-Geschichte ist die Euphorie grenzenlos. Nun soll gegen Spanien das Unmögliche gelingen. Doch Coach Queiroz muss einen herben Rückschlag verkraften: Innenverteidiger Cheshmi fällt als zentraler Bestandteil der Dreierkette für das Turnier aus. Montazeri könnte ihn ersetzen.

Bayern-Profi Thiago könnte bei den Spaniern für Koke in die Startformation rücken, da Trainer Hierro wahrscheinlich offensiver agiert als gegen Europameister Portugal. Abwehrspieler Piqué vom FC Barcelona steht vor seinem 100. Länderspiel. Im Angriff hat sich Costa mit seinen zwei Toren beim 3:3 erstmal festgespielt.

Und die Deutschen?

Mit dem ersten Training in Sotschi beginnt für den amtierenden Fußball-Weltmeister bei der WM-Endrunde der Vorbereitungs-Endspurt auf das schon entscheidende Gruppenspiel gegen Schweden. Bundestrainer Joachim Löw bittet um 11 Uhr in der Nähe des Fischt-Stadions direkt am Schwarzen Meer zur Übungseinheit. "Wir versuchen, alles dafür zu tun, dass wir hier erfolgreich spielen", erklärte Kapitän Manuel Neuer. Nach dem ernüchternden 0:1 zum WM-Auftakt gegen Mexiko muss das DFB-Team am Samstag im zweiten Turnier-Spiel unbedingt punkten, um den frühzeitigen K.o. in Russland zu verhindern.

"Es ist auch für uns jetzt eine harte Nummer. Negativ dürfen wir nicht sein", erklärte Weltmeister Thomas Müller. Der Münchner Offensivspieler wird nach dem Training gemeinsam mit seinem Dortmunder Kollegen Marco Reus und Manager Oliver Bierhoff den internationalen Medien darüber Auskunft geben, wie das Team das K.o.-Spiel gegen die Schweden angehen will. Deutschland droht das erstmalige Vorrunden-Aus bei einer Fußball-WM.

"Der Bundestrainer wird die Vorgaben machen und wir werden versuchen, die Sachen, die nicht gut gelaufen sind, zu verbessern. Und dann wollen wir gegen Schweden als ganz anderen Gegner so spielen, dass wir wieder Erfolg haben", betonte Neuer. "Man muss nicht alles in Grund und Boden schlecht machen", betonte Routinier Mario Gomez, der eine der Wechselalternativen in der Startelf ist. Aber es gebe weiterhin "ein paar Punkte, die wir aufarbeiten müssen", ergänzte der Stuttgarter Angreifer.

Und dann ist da noch ...

... Josef Blatter. Der frühere Fifa-Präsident hat sich für eine WM-Kandidatur Englands gemeinsam mit anderen Nationen aus dem Vereinigten Königreich ausgesprochen. "Eines Tages sollte die Weltmeisterschaft zurück nach England, definitiv. Aber sie werden nicht alleine sein", sagte Blatter der Nachrichtenagentur AP bei seinem WM-Besuch in Moskau. Gemeinsam gebe es "eine bessere Chance".

Nach der Vergabe der WM 2026 an die USA, Mexiko und Kanada hat der englische Verband eine Kandidatur um das Turnier vier Jahre später noch nicht offiziell verkündet, vorher soll noch eine Machbarkeitsstudie folgen. Auch eine gemeinsame Bewerbung mit Schottland und Wales um die zweite WM mit 48 Teilnehmern ist eine Option. "Was ist aber mit Nordirland?", fragte Blatter. Das Land besitzt aber bislang kein Stadion mit ausreichender Kapazität.

Zuletzt hatte eine WM 1966 in England stattgefunden. Bei der bislang letzten Bewerbung um das Turnier 2018, das an Russland vergeben wurde, gab es eine krachende Niederlage. Bislang haben Argentinien, Uruguay und Paraguay eine gemeinsame Kandidatur für 2030 angekündigt.

Der derzeit gesperrte Blatter befindet sich auf Einladung von Kremlchef Wladimir Putin in Russland. Am heutigen Mittwoch will er das Spiel zwischen Portugal und Marokko im Moskauer Luschniki-Stadion verfolgen.