Training am Montag im Quartier der deutschen Fußball-Männer in Watutinki bei Moskau. Laut Deutschem Fußball-Bund (DFB) ist Abwehr-Routinier Mats Hummels wieder komplett einsatzfähig und trainiert bereits vollständig mit der Mannschaft. Man gehe davon aus, dass Hummels am Mittwoch wieder spielen könne. Sebastian Rudy sei nach seiner Nasenverletzung operiert worden und werde weiterhin untersucht. Man werde sehen, ob Rudy spielen könne, aber man müsse darauf vorbereitet sein, dass er nicht werde auflaufen können. Teamchef Joachim Löw und seine Mannen wissen nun auch, dass Mark Geiger aus den USA das letzte Gruppenspiel der Deutschen in Kasan pfeifen wird. Es wird der zweite Einsatz des 43 Jahre alten Unparteiischen aus New Jersey bei der WM in Russland - er hatte bereits das Match Portugal gegen Marokko gepfiffen. Das Spiel gegen Südkorea wird auch deswegen spannend, weil noch alle vier Teams in der Gruppe die Chance aufs Weiterkommen haben. Wenn die Deutschen auf Nummer sicher gehen wollen, sollten sie mit mindestens zwei Toren Unterschied gewinnen - bei anderen Konstellationen gibt es viele Wenn-und Aber-Einschränkungen. Das Spiel Deutschland gegen Südkorea beginnt am Mittwoch um 16 Uhr, zeitgleich mit dem Match Mexiko gegen Schweden.