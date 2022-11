Die Schweiz nimmt 2022 zum insgesamt zwölften Mal an einer WM-Endrunde teil. Mit diesem Kader treten die Eidgenossen in Katar an.

Die Schweiz nimmt 2022 zum insgesamt zwölften Mal an einer WM-Endrunde teil. Mit diesem Kader treten die Eidgenossen in Katar an:

Bei den letzten beiden WM-Teilnahmen in Brasilien und Russland war für die Nati bereits im Achtelfinale Schluss; der Traum, endlich mal in die Runde der letzten Acht einzuziehen - so wie bei der letzten EM -, ist groß.

Nati-Trainer Murat Yakin steht dafür ein ausgewogener Kader zur Verfügung, dessen Spieler zu weiten Teilen über Erfahrung in einer Top-Liga besitzen. Insgesamt sieben Profis, die aktuell in der Bundesliga aktiv sind, haben den Sprung ins WM-Aufgebot geschafft.

Der WM-Kader der Schweiz im Überblick:

Tor:

Gregor Kobel

Philipp Köhn

Jonas Omlin

Yann Sommer

Abwehr:

Manuel Akanji

Eray Cömert

Nico Elvedi

Ricardo Rodriguez

Fabian Schär

Silvan Widmer

Mittelfeld:

Michael Aebischer

Christian Fassnacht

Edimilson Fernandes

Fabian Frei

Remo Freuler

Ardon Jashari

Fabian Rieder

Djibril Sow

Renato Steffen

Ruben Vargas

Granit Xhaka

Denis Zakaria

Angriff:

Breel Embolo

Noah Okafor

Haris Seferovic

Xherdan Shaqiri

Dieser Artikel wurde ursprünglich auf 90min.de als WM 2022: Schweiz Kader im Überblick - 7 Bundesliga-Profis dabei veröffentlicht.