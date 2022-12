"... und am Ende gewinnt Deutschland, wenn..." – Gary Lineker aktualisiert seinen berühmten Spruch

Als TV-Kommentator ist Gary Lineker noch beliebter als als Fußballer. Berühmt geworden ist sein Spruch, dass beim Fußball am Ende immer die Deutschen gewinnen. Nach dem WM-Aus der DFB-Elf sah er sich gezwungen, ihn zu aktualisieren.

Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Gary Lineker hat seinen berühmtesten Spruch nach der deutschen Blamage bei der WM in Katar abgewandelt. "Fußball ist ein einfaches Spiel. 22 Männer jagen 90 Minuten einen Ball und am Ende gewinnen immer die Deutschen", schrieb er auf Twitter und ergänzte: "Wenn sie es durch die Gruppenphase schaffen." Dazu stellte er ein Video, auf dem er selbst und die beiden britischen Ex-Profis Micah Richards und Alan Shearer in brüllendes Gelächter ausbrechen.

Lineker war einmal im WM-Halbfinale

Lineker stand als Rekordtorschütze mit der englischen Nationalmannschaft einmal in einem WM-Halbfinale, arbeitet seit langem als TV-Experte für verschiedene Sender und ist bekannt für seine oft nicht ganz ernst gemeinten Sprüche. Zuletzt urteilte er über die Katars Hauptstadt Doha: "Das ist wie New York am Meer." Alle WM-Stadien des umstrittenen Turniers befinden sich im Großraum Doha.