Sehen Sie im Video: Frankreich feiert Einzug ins WM-Finale – Ausschreitungen in mehreren Städten.









STORY: Partystimmung auf dem Pariser Pracht-Boulevard Champs Elysées am späten Mittwochabend. Es gab Autokorsos und Hubkonzerte. Französische Fahnen wurden geschwenkt und Feuerwerkskörper gezündet. Zuvor hatte die französische Fußballnationalmannschaft Marokko im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft mit 2:0 bezwungen und zieht damit ins Finale ein. Und hat sogar die Chance seinen WM-Titel am Sonntag zu verteidigen. "Es wäre gigantisch, wenn Frankreich zweimal hintereinander gewinnt. Didier Deschamps wird eine Legende, noch mehr als er jetzt schon ist. Das wäre einfach verrückt." "Bis zum ersten Tor habe ich mir Sorgen gemacht und die erste Halbzeit war sehr eng. Die zweite Halbzeit war etwas besser, aber der Rest des Spiels war kompliziert, bis wir das zweite Tor geschossen haben." Gefeiert wurde in ganz Frankreich, dabei blieb es überwiegend friedlich und französische und marokanische Fans feierten gemeinsam. Es gab aber auch Ausnahmen: In Paris wurden nach Polizeiangaben rund 40 Personen, die dem rechten Spektrum zurechnen sind, vorläufig festgenommen, weil sie verbotene Waffen zu den Champs-Elysées mitbringen wollten. Bei einem Autounfall am Rande der Feierlichkeiten in Montpellier kam ein 14-Jähriger ums Leben. In Nizza bewarfen Fußballfans Polizisten mit Feuerwerkskörpern. Und auch in Brüssel kam es erneut zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen marokkanischen Fußballfans und der Polizei. Dabei setzen die Polizisten Wasserwerfer und Tränengas ein.

Mehr