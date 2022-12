Nusret Gökce stapfte nach dem WM-Finale in jedes Fettnäpfchen auf dem Platz – erst störte er Weltfußballer Lionel Messi beim feiern, dann nahm er sich mehrfach den WM-Pokal.

Nusret Gökce Er zerrte an Messi und schnappte sich den WM-Pokal: Goldsteak-Koch "Salt Bae" für erstes Turnier ausgeschlossen

von Christian Hensen Für die Argentinier war es nicht leicht, den WM-Sieg ungestört zu genießen. Besonders negativ fiel Nusret Gökce auf, besser bekannt als "Salt Bae", der Goldsteak-Koch. Für den Promi hat sein Verhalten nun Folgen.

Das WM-Finale war für die argentinische Fußballmannschaft der absolute Höhepunkt. Ein ganzes Land in Ekstase, da störte auch der ungewöhnliche Umhang wenig, den Gastgeber Katar dem Weltfußballer Lionel Messi bei der Siegerehrung überstreifte. Bei aller Euphorie gelang es jedoch einem Promi, besonders negativ aufzufallen: Nusret Gökce, besser bekannt als "Salt Bae".

Der Koch, der in der Vergangenheit vor allem Schlagzeilen mit ausgesprochen teuren Goldsteaks machte, die er Stars wie Franck Ribéry oder auch Diego Maradona servierte, verhielt sich auf dem Platz wie die Axt im Walde. Zugang bekam er offenbar durch seine Freundschaft mit Fifa-Präsident Gianni Infantino.

"Salt Bae" und der Pokal

Gökce, der zwar argentinische Steaks verkauft, darüber hinaus aber nicht viel mit Argentinien zu tun hat, fiel vor allem dadurch auf, dass er sich mehrfach den WM-Pokal schnappte. Damit posierte er für Instagram und begab sich parallel auf Selfie-Jagd mit den Spielern. Sehr zur Freude mancher Zuschauer kassierte er ausgerechnet von Messi zunächst eine Abfuhr (hier erfahren Sie mehr). Davon ließ er sich allerdings nicht beirren und fertigte gleich ein ganzes Fotoalbum – teilweise posierte er sogar mit den Siegermedaillen im Mund – er hat's ja mit goldenen Nahrungsmitteln.

Obwohl "Salt Bae" offiziell gegen mehrere Fifa-Regeln verstieß, beispielsweise als Unbeteiligter Hand an den Pokal zu legen, ließ man den Inhaber mehrerer Luxus-Restaurants gewähren. In Zukunft könnte ihm sein Verhalten aber auf die Füße fallen.

US Open Cup schließt Gökce aus

In aller Öffentlichkeit verkündete der US Open Cup, das älteste und prestigeträchtigste Fußballturnier in den USA, dass Gökce für das Turnier im kommenden Jahr ausgeschlossen ist.

Bei Wettbewerben der Fifa sieht es vermutlich nicht unbedingt besser aus. Auch der Fußball-Weltverband kündigte inzwischen an, die Vorfälle nach dem Abpfiff in Katar genauer untersuchen zu wollen, berichtet "ntv".

Auf seinem Instagram-Profil mit fast 50 Millionen Fans betreibt "Salt Bae" indes Schadensbegrenzung auf seine Art. Neben zahllosen Bildern mit dem WM-Pokal, die es beinahe so aussehen lassen, als hätte der Koch den entscheidenden Elfmeter versenkt, veröffentlichte er ein altes Video. Es zeigt ihn mit Messi in einem seiner Restaurants. Man kennt sich, soll das wohl bedeuten. Eine echte Entschuldigung bleibt derweil aus.