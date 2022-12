Sehen Sie im Video: Fan verfehlt mit Sprung offenen Bus der argentinischen Nationalelf.









STORY: Sie wollten ihren Fußball-Helden während der WM-Siegesparade ganz nah sein. In einem Vorort der argentinischen Hauptstadt haben zwei Fans der Nationalelf um Superstar Lionel Messi versucht, in den offenen Bus der Fußballer zu springen. Ein Augenzeuge filmte die Szene. Einer der beiden Männer landete auf dem Wagen, der andere prallte ab und stürzte auf die Straße. Ob er Verletzungen davon getragen hat, war zunächst nicht bekannt. Der auf acht Stunden angesetzte Siegeszug wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken ob der Millionen Fans abgebrochen. Lionel Messi und seine Mannschaftskameraden wechselten in einen Hubschrauber und flogen davon. Die Fans verstopften die Straßen, so dass der Bus der Spieler nicht bis zu dem riesigen Obelisken im Zentrum der Stadt hätte vordringen können. Am Abend kam es zu Zusammenstößen zwischen Fans und der Polizei. Die Beamten versuchten, zwei Fans von der Spitze des Obelisken zu entfernen. Randalierende Fußballfans, von denen einige das Trikot der argentinischen Nationalmannschaft trugen, wurden beobachtet, wie sie Gegenstände in Richtung der Bereitschaftspolizei warfen. Es kam zu Plünderungen. Die argentinische Nationalmannschaft hatte sich am vergangenen Sonntag im WM-Finale in Katar gegen Titelverteidiger Frankreich durchsetzen können. Seit dem Sieg werden die Spieler in Argentinien von unzähligen Fans ausgelassen gefeiert.

Mehr