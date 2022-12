Angeführt von Superstar Lionel Messi sind die argentinischen Weltmeister zu ihrer großen Fan-Parade und Siegesfeier in Buenos Aires aufgebrochen. Zuvor waren sie in der Nacht schon bei der Fahrt vom Flughafen zum Gelände des argentinischen Fußball-Verbandes am Stadtrand bejubelt worden. Ab 11.30 Uhr fuhr der offene Doppeldecker-Bus mit der Mannschaft in Richtung Zentrum zum Obelisken, wo sich bereits seit den frühen Morgenstunden Hunderttausende Fans versammelten. An dem Wahrzeichen der Metropole hatten Millionen Menschen ihre Helden bereits nach dem Finalsieg gegen Frankreich am Sonntag frenetisch bejubelt. Präsident Alberto Fernández hatte für Dienstag einen Nationalfeiertag angeordnet, damit das Land den Sieg feiern kann.

Millionen Fans feiern Messi und alle Weltmeister

Nach Angaben der Polizei rund fünf Millionen Fans die Fußball-Weltmeister um Superstar Lionel Messi gefeiert. In einem offenen Bus fuhr die Nationalmannschaft am Dienstag vom Gelände des Fußballverbandes AFA vor den Toren von Buenos Aires in Richtung Hauptstadt. Angesichts der riesigen Menschenmenge kam der Bus allerdings nur langsam voran. Nach rund drei Stunden hatten die WM-Sieger immer noch nicht das Stadtzentrum erreicht. Wegen des großen Andrangs wurde auch die Route geändert: Der Bus sollte nun doch nicht zum Obelisken im Stadtzentrum fahren, wo am Sonntagabend bereits zahlreiche Fans den WM-Sieg gefeiert hatten.

Der Mittelfeldspieler Thiago Almada veröffentlichte bei Instagram ein Foto von Messi mit dem Pokal auf dem Dach des Busses, Rodrigo de Paul ein Video von den singenden und feiernden Spielern. Bereits in der Nacht auf Dienstag hatten Tausende Fans die Mannschaft nach der Ankunft am Flughafen von Buenos Aires gefeiert. Nach einer kurzen Nacht frühstückten Messi und seine Teamkollegen, ehe dann die Parade startete.