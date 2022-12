Die Aufstellung für das entscheidende Spiel der DFB-Elf gegen Costa Rica ist raus: Bundestrainer Hansi Flick setzt auf eine starke Offensive. Dazu rückt Leroy Sané in die Startelf. Joshua Kimmich wird offenbar als Rechtsverteidiger auflaufen.

Die deutsche Aufstellung gegen Costa Rica ist raus: Bundestrainer Hansi Flick setzt auf eine extrem starke Offensive mit Leroy Sané, Jamal Musiala, Thomas Müller und Serge Gnabry. Werder-Angreifer Niclas Füllkrug muss sich vorerst auf die Bank setzen. In der Startelf stehen mit Niklas Süle, Antonio Rüdiger und David Raum lediglich drei nominelle Verteidiger. Dafür rückt Joshua Kimmich zurück auf die rechte Position in der Viererkette. Diese Position hatte er in der Vergangenheit immer wieder bekleidet, zuletzt war er bei Flick aber als 6er gesetzt. Leon Goretzka und Ilkay Gündogan spielen im defensiven Mittelfeld. In der Offensive wird Müller vermutlich als Neuner auflaufen.

"Für die Trainer war es schon eine schwere Entscheidung, weil Niclas diesen tollen Einstand hatte. Aber Thomas Müller ist natürlich ein erfahrener Spieler, der die Mannschaft vorne führt", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff der ARD zur Frage, warum Füllkrug nicht in der Startelf steht.

Klar ist: Deutschland braucht Tore gegen Costa Rica, ein Sieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung erhöht die Chancen aufs Weiterkommen immens.