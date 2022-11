Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die zweite Niederlage bei der WM in Katar gerade noch verhindert. Nach dem 1:1 (0:0) gegen Mitfavorit Spanien am Sonntag in Al-Chaur hat das Team von Bundestrainer Hansi Flick weiter die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale. Joker Niclas Füllkrug von Werder Bremen rettete der DFB-Elf in der 83. Minute den verdienten Punkt. Alvaro Morata hatte die Spanier in der 62. Minute in Führung gebracht. Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Japan muss Deutschland nun am Donnerstag (20.00 Uhr) gegen Costa Rica gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. Zudem ist der Ausgang der Partie Spanien gegen Japan von Bedeutung.