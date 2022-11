Die Aufstellung für das Spiel der deutschen Nationalelf gegen Japan: Leon Goretzka muss vorerst auf der Bank Platz nehmen, für ihn spielt Ilkay Gündogan. Im Sturmzentrum darf Thomas Müller ran. Auch Kai Havertz und Jamal Musiala sind mit von der Partie.

Mit Thomas Müller in der Offensive und Nico Schlotterbeck als Innenverteidiger neben Antonio Rüdiger startet die deutsche Nationalmannschaft in die Fußball-WM in Katar. Müller kehrt wie Rüdiger nach wochenlanger Verletzungspause rechtzeitig für die Partie am Mittwoch (14.00 Uhr/ARD und MagentaTV) gegen Japan zurück. Sein Münchner Club-Kollege Jamal Musiala wird im Alter von 19 Jahren zum viertjüngsten Spieler, der je für eine DFB-Auswahl bei einer WM gespielt hat.

In der Abwehr setzt Bundestrainer Hansi Flick im Chalifa International Stadium auf den Dortmunder Niklas Süle als Rechtsverteidiger. Im Mittelfeld spielt Ilkay Gündogan neben Joshua Kimmich. Der Kapitän von Manchester City bekommt den Vorzug vor Leon Goretzka.

Die deutsche Start-Aufstellung:

Japan beginnt mit Europa-League-Sieger Daichi Kamada und vier weiteren Deutschland-Legionären in der Startelf. Trainer Hajime Moriyasu entschied sich für Kamada von Eintracht Frankfurt im offensiven Mittelfeld, auch Wataru Endo (VfB Stuttgart), Maya Yoshida vom FC Schalke 04, Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach) sowie Zweitliga-Profi Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) beginnen am Mittwoch in Al-Rajjan. In der Torwartfrage entschied sich Moriyasu für Shuichi Gonda, der den Vorzug vor Daniel Schmidt erhielt.