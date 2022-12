Das Krisentreffen zwischen den DFB-Bossen Bernd Neuendorf und Hans-Joachim Watzke mit Bundestrainer Hansi Flick ist beendet. Flick verließ das Hotel kommentarlos.

Hansi Flick hat nach einem rund zweistündigen Krisengespräch mit DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Aufsichtsratchef Hans-Joachim Watzke das Hotel in einem Vorort von Frankfurt wieder verlassen. Der Bundestrainer gab bei seiner Abfahrt keinen Kommentar ab. Flick war am Mittwoch um kurz vor halb drei Uhr zu dem Treffen mit den Fußball-Spitzenfunktionären zur Analyse des WM-Scheiterns in Katar erschienen.

Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst Fotos veröffentlicht, die die drei Beteiligten vor dem Treffen vor einem Hotel vor den Toren Frankfurts zeigten. Flick kam zu der angekündigten Aufarbeitung des WM-Scheiterns mit Jacke in der einen und einem Handy in der anderen Hand. Neuendorf trug eine Aktentasche.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte das Treffen einberufen

In dem Hotel hatte Flick die Nationalmannschaft zuletzt im September auf die Nations-League-Spiele gegen Ungarn (0:1) und in England (3:3) vorbereitet. Auch im März war das DFB-Team vor den Länderspielen gegen Israel (2:0) und in den Niederlanden (1:1) dort zu Gast.

Neuendorf hatte am Freitag, einen Tag nach dem WM-K.o. in Katar, die Sitzung einberufen. Ursprünglich hatte auch Oliver Bierhoff teilnehmen sollen. Der Vertrag mit dem DFB-Geschäftsführer war allerdings bereits am Montag aufgelöst worden. Ob Flick Bundestrainer bleibt und die Nationalmannschaft zur Heim-EM 2024 führen wird, ist weiterhin offen.